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Бунт російських мотострільців: штурмовики РФ відмовилися вмирати на Харківщині

Олексій Тесля
9 вересня 2024, 12:56
582
Штурмові групи зі складу 79-го мотострілецького полку РФ відмовилися виконувати накази свого командування.
Бунт російських мотострільців: штурмовики РФ відмовилися вмирати на Харківщині
Українські захисники дають відсіч окупантам РФ / Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

На Харківському напрямку ворог готується до відновлення штурмових дій, однак відзначається відмова штурмових груп від виконання поставлених командуванням завдань.

Як повідомляє пресцентр ОТУ "Харків", війська РФ продовжують тиснути на всіх активних ділянках фронту, але успіху не мають.

Водночас підрозділи Сил оборони продовжують утримувати займані позиції. Противник здійснює підготовку до відновлення штурмових дій, однак його штурмові групи зі складу 79-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії відмовилися від виконання завдань.

відео дня

У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює одиночне переміщення особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії з метою поповнення поточних втрат і відновлення наступальних дій.

У Вовчанську противник застосував баггі та легкові автомобілі з метою доправлення особового складу в місто. Силами оборони було завдано вогневого ураження, противник зазнав втрат, зупинив переміщення та розосередився.

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

У районі населеного пункту Тихе противник формує штурмові групи з метою підготовки до активних дій.

За даними ОТУ "Харків", минулої доби відбулося 5 бойових зіткнень. Російські окупанти також завдали 1 авіаудар з використанням 1 КАБа. Здійснили 28 ударів дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 396 разів.

Також зазначається, що від початку цієї доби, 9 вересня, триває 1 бойове зіткнення в районі Вовчанська.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують знищувати живу силу, озброєння та військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу склали 71 особу, з них безповоротні - 21, санітарні - 48. Ще два окупанти здалися в полон.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 59 одиниць озброєння та військової техніки:

  • 1 танк;
  • 4 бойові броньовані машини;
  • 4 артилерійські системи;
  • 3 автомобілі;
  • 4 одиниці спеціальної техніки;
  • 43 БпЛА.

Знищено:

  • 55 укриттів для особового складу;
  • 2 місця зберігання боєприпасів.

Бої на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ витісняють окупантів із Харківської області. Українські воїни поступово витісняють російських окупантів із Харківщини, тому ворогу не вдасться підкорити Україну, заявив президент.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ анонсували "хороші новини" з Харківської області. Російські окупанти проводять атакувальні дії в напрямках Вовчанська та Липців, розповіли в оперативно-тактичному угрупованні Харків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни відвели частину військ із Харківського на Курський напрямок, розповів Віталій Саранцев. Окупанти продовжують окопуватися на півночі Харківщини, проте їхня активність знизилася.

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Харківська область війна Росії та України Вовчанськ
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