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Є руйнування, десятки постраждалих: РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові

Ангеліна Підвисоцька
15 вересня 2024, 15:48оновлено 15 вересня, 17:07
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Російські окупанти вдарили КАБами по Харкову. Щонайменше один з них влучив у багатоповерховий будинок.
Є руйнування, десятки постраждалих: РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові
РФ вдарила по Харкову КАБами / Колаж: Главред, фото: скріншот, Telegram

Російські окупанти підняли у повітря авіацію та здійснили пуск КАБів для ударів по Харкову. Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

удар по Харькову
РФ вдарила по Харкову КАБами / фото: скріншот

Згодом стало відомо, що в обласному центрі прогриміла серія потужних вибухів. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців міста та району перебувати в укриттях.

"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!" - написав він.

відео дня

У Мережі розлетілись фото, на яких видно, що після вибухів над містом піднявся великий стовп чорного диму.

удар по Харькову
РФ вдарила по Харкову КАБами / фото: Telegram

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що росіяни вдарили КАБом прямо по житловому багатоповерховому будинку. Вже відомо про те, що там є руйнування та здійнялась пожежа.

"Удар по багатоповерховому житловому будинку. Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом", - написав він.

За даними Синєгубова, є пошкодження цивільної інфраструктури у Немишлянському районі міста.

Дивіться відео про наслідки удару по багатоповерхівці у Харкові:

удар по Харькову
РФ вдарила по Харкову КАБами / фото: скріншот

Вже відомо про те, що внаслідок авіаудару по житловому будинку є 28 поранених, серед них троє дітей. Кількість постраждалих може збільшитись. Поки немає інформації про загиблих.

Дивіться відео про наслідки удару по багатоповерхівці у Харкові:

удар по Харькову
РФ вдарила по Харкову КАБами / фото: скріншот

Реакція Зеленського на удар по Харкову

Президент України Володимир Зеленський відреагував на безжальний удар по житловому багатоповерховому удару в Харкові. Російські авіабомби зруйнували перекриття між 9-м та 12-м поверхами. Вже відомо про майже 30 поранених. Серед постраждалих є діти.

"До порятунку людей залучені всі служби. Дякую кожному, хто допомагає. І світ має допомогти захисту від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців. Цей терор може бути зупинений. Але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні. Цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно убезпечує від терору", - написав Зеленський.

  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Володимир Зеленський
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Володимир Зеленський
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: скріншот з відео
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: скріншот з відео
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Харків1654
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Харків1654
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Харків1654
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Харків1654
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Суспільне
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Суспільне
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Суспільне
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: ДСНС
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: ДСНС
  • Авіаудар по Харкову 15 вересня
    Авіаудар по Харкову 15 вересня фото: ДСНС

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав партнерів якнайшвидше дозволити бити західною зброєю по воєнних об'єктах на території РФ.

"Харків. Росія знову вдарила по цивільному будинку. Паралельно Путін продовжує залякувати світ порожніми страшилками про війну з НАТО. Росія вміє воювати тільки з цивільними. Там, де зустрічається з силою, починає тікати - доведено Курщиною", - написав він.

Мер міста Ігор Терехов уточнив, що ворог влучив у 10-й поверх будинку, внаслідок чого пожежа охопила чотири поверхи. Кількість постраждалих зросла до 33.

Є руйнування, десятки постраждалих: РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові
Що таке КАБ? / Інфографіка: Главред

Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Удари РФ по Харкову - останні новини

У суботу, 7 серпня, російські окупанти обстріляли Харків. У місті прогриміло кілька вибухів. Постраждало садове товариство в Індустріальному районі. Ще один удар - у Малій Данилівці в приватний сектор.

Потужні вибухи прогриміли в Харкові і вдень у понеділок, 2 вересня. Місцева влада закликала городян до обережності.

Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, станом на зараз уже 28 поранених. Деталями трагедії поділився голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Ворог ударив по Палацу спорту, також атаковано торговий центр у Салтівському районі та територію біля Гідропарку в Київському районі.

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