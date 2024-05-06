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Півмільйонна мобілізація: з'явився несподіваний прогноз щодо призову в армію

Олексій Тесля
6 травня 2024, 18:39
646
В Україні мобілізаційний ресурс близько 5 млн осіб, нагадав Владислав Селезньов.
Півмільйонна мобілізація: з'явився несподіваний прогноз щодо призову в армію
Названо ймовірну кількість військовозобов'язаних, яких можуть мобілізувати / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

В Україні можуть мобілізувати кожного десятого чоловіка відповідного віку, заявив колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Є оціночні судження, що в Україні мобілізаційний ресурс близько 5 млн осіб", - сказав він у коментарі ТСН.ua.

При цьому він нагадав заяву колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що потреба в призові до лав ЗСУ становить 500 тисяч.

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"Виходить, що мобілізований може бути кожен 10-й для поліпшення ситуації на фронті. Враховуючи, що іншої цифри немає, то слід орієнтуватися на такі", - пояснив військовий експерт.

Селезньов також додав, що відомості про мобілізаційний процес приховані, тому і в Україні про справжні цифри говорити досить складно.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Згідно з чинним законодавством, новий закон набуде чинності через місяць після підписання главою держави. Закон вводить базову військову підготовку і виключає строкову службу.

Закон про мобілізацію офіційно о публіковано в офіційному виданні Верховної Ради. Відомо, що новий закон про мобілізацію набуде чинності 17 травня 2024 року.

Півмільйонна мобілізація: з'явився несподіваний прогноз щодо призову в армію
/ Инфографика: Главред

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мобілізація в армію Владислав Селезньов війна Росії та України
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