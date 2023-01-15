Втратила на війні коханого, батьки під завалами: у Дніпрі дівчина дивом вижила після удару РФ

Стали відомі подробиці про дівчину в Дніпрі, яку рятувальники зняли з руїн багатоповерхівки, зруйнованої в результаті вибуху крилатої ракети російських окупантів.
Відзначимо, що в Мережі були опубліковані її фотографії, де вона виявилася блокована на уламках зруйнованої квартири. Про це дівчина написала в Instagram під ніком Just_strange_cherry.
"Мене накрило дверима в ліжку, частина кухні в кімнаті, ванної, кухні, коридору і комори немає, там прірва і я бачу іншу частину під'їзду, чужого під'їзду. Він зберіг, я майже ціла, незважаючи на рану на голові і голі обдерті ноги", - розповіла вона.
Постраждала повідомила, що у вересні втратила на війні коханого, а батьків досі шукають під завалами будинку.
"У мене немає слів, у мене немає емоцій, я нічого не відчуваю, крім великої порожнечі всередині. Згадую безглузді жарти батька сьогодні, як з мамою сьогодні фоткали цуценят. Їли мамин удон. Я стала популярною, хоч і не хотіла цього, майже кожен паблік мене публікує. А я хочу до батьків. Мені боляче", - написала дівчина.
Ракетний удар РФ
Нагадаємо, 14 січня після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.
Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 Січня.
В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.
У Дніпрі кількість жертв російської ракетної атаки збільшилася - вже відомо про більш ніж 20 загиблих.
Наразі тривають пошуки зниклих безвісти - це, щонайменше, 37 осіб.
Ракета РФ знищила 72 квартири мирних жителів Дніпра. 164 квартири пошкоджені.
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