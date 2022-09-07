ЗСУ потріпали окупантів на Херсонщині: розгромлено артдивізіон РФ

ЗСУ розбили підрозділи РФ на Південному напрямку / Reuters

На Південному напрямку Збройні сили України завдали значної шкоди підрозділам російських окупантів, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як йдеться в опублікованному в Facebook зведенні, в Херсонській області, поблизу Голої Пристані, тільки за минулу добу в результаті вогневого ураження втрати противника склали близько 70 осіб, більше половини з них - убитими.

Відзначається, що поблизу населеного пункту Таврійськ знищені дві самохідні артилерійські установки Акація, ще дві - пошкоджені, втрати живої сили уточнюються.

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Також стало відомо, що один з артилерійських дивізіонів противника, який діє на Херсонському напрямку, втратив до 60 відсотків особового складу і техніки і вважається небоєздатним.

Через ускладнення логістики в підрозділах ворога нестача палива і боєприпасів, додали в Генштабі.

Контрудари ЗСУ на Херсонщині

Нагадаємо, ввечері напередодні, 3 вересня, повідомлялося про потужний удар по Антонівському залізничному мосту у захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.

Раніше повідомлялося, що українська авіація в суботу, 3 серпня, завдала 24 точних ударів по російських загарбниках на півдні. Також сильно вдарили по противнику ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.

В результаті російське військо втратило 138 чоловік особового складу, 31 одиницю військової техніки та склад боєприпасів. Крім цього, була вражена поромна переправа поблизу Берислава.

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