ЗСУ потріпали окупантів на Херсонщині: розгромлено артдивізіон РФ

Біля Голої Пристані за добу в результаті вогневого ураження втрати противника склали близько 70 осіб.
На Південному напрямку Збройні сили України завдали значної шкоди підрозділам російських окупантів, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Як йдеться в опублікованному в Facebook зведенні, в Херсонській області, поблизу Голої Пристані, тільки за минулу добу в результаті вогневого ураження втрати противника склали близько 70 осіб, більше половини з них - убитими.
Відзначається, що поблизу населеного пункту Таврійськ знищені дві самохідні артилерійські установки Акація, ще дві - пошкоджені, втрати живої сили уточнюються.
Також стало відомо, що один з артилерійських дивізіонів противника, який діє на Херсонському напрямку, втратив до 60 відсотків особового складу і техніки і вважається небоєздатним.
Через ускладнення логістики в підрозділах ворога нестача палива і боєприпасів, додали в Генштабі.
Контрудари ЗСУ на Херсонщині
Нагадаємо, ввечері напередодні, 3 вересня, повідомлялося про потужний удар по Антонівському залізничному мосту у захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.
Раніше повідомлялося, що українська авіація в суботу, 3 серпня, завдала 24 точних ударів по російських загарбниках на півдні. Також сильно вдарили по противнику ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.
В результаті російське військо втратило 138 чоловік особового складу, 31 одиницю військової техніки та склад боєприпасів. Крім цього, була вражена поромна переправа поблизу Берислава.
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