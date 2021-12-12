Посеред Києва провалився асфальт: рух перекрито

У центрі столиці перекрито рух.
В Києві у неділю, 12 грудня, трапилася аварія. Поломка сталася на інженерних мережах. В результаті рух автомобілів було обмежено.
Як повідомляє "Київавтодор", рух було перекрито на бульварі Тараса Шевченка в напрямку вулиці Хрещатик.
"Через аварію на інженерних мережах перекрито рух усіма смугами в напрямку вул. Хрещатик. У зв'язку з обмеженням тимчасово змінили і маршрути громадського транспорту", - сказано в повідомленні.
Інформацію підтвердили і в КМДА. Зокрема, там повідомили, що через аварію на водопровідних мережах утворився провал асфальтного покриття.
"Постраждалих і травмованих немає", - йдеться в повідомленні КМДА.
У "Київводоканалі" пообіцяли завершити роботи до ранку понеділка.
Нагадаємо, Житомир накрив крижану зливу і перетворив вулиці міста на суцільну ковзанку. У травмпункти з переломами та забоями звернулися більше трьох десятків городян.
Дощ почався з вечора. Через низьку температуру вода на асфальті відразу замерзала - тротуари покривалися льодом.
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