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Посеред Києва провалився асфальт: рух перекрито

12 грудня 2021, 18:43

У центрі столиці перекрито рух.

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Посеред дороги утворилася яма / t.me/kyiv_traffic/796

В Києві у неділю, 12 грудня, трапилася аварія. Поломка сталася на інженерних мережах. В результаті рух автомобілів було обмежено.

Як повідомляє "Київавтодор", рух було перекрито на бульварі Тараса Шевченка в напрямку вулиці Хрещатик.

"Через аварію на інженерних мережах перекрито рух усіма смугами в напрямку вул. Хрещатик. У зв'язку з обмеженням тимчасово змінили і маршрути громадського транспорту", - сказано в повідомленні.

Інформацію підтвердили і в КМДА. Зокрема, там повідомили, що через аварію на водопровідних мережах утворився провал асфальтного покриття.

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"Постраждалих і травмованих немає", - йдеться в повідомленні КМДА.

У "Київводоканалі" пообіцяли завершити роботи до ранку понеділка.

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Нагадаємо, Житомир накрив крижану зливу і перетворив вулиці міста на суцільну ковзанку. У травмпункти з переломами та забоями звернулися більше трьох десятків городян.

Дощ почався з вечора. Через низьку температуру вода на асфальті відразу замерзала - тротуари покривалися льодом.

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