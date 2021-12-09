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Крижаний дощ перетворив вулиці на ковзанку: десятки жителів Житомира потрапили в травмпункти

9 грудня 2021, 09:38
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9 грудня Україні оголошено перший рівень небезпеки через ожеледицю. Синоптик попередив, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

погода, ожеледь
Через ожеледицю в Житомирі травмувалися люди / Фото Reuters

Напередодні Житомир накрила крижана злива й перетворила вулиці міста на суцільну ковзанку. У травмпункти з переломами та забоями звернулися понад три десятки городян.

Дощ почався з вечора. Через низьку температуру вода на асфальті одразу замерзала - тротуари вкривалися льодом, передає ТСН.

Через крижаний дощ на трасі Київ-Чоп від Житомира до Рівного запровадили обмеження вантажного транспорту. Розчищати та посипати дороги державного значення вивели понад 800 одиниць спеціальної техніки.

Тим часом Буковину завалило снігом. Місцями випало до 30-ти сантиметрів снігу. Така погода в Україні зі снігом і хуртовинами на заході, а також дощами в центрі та на півночі протримається ще й сьогодні. Водіїв попереджають про ожеледицю, туман і погану видимість.

Якою буде погода в Україні 9 грудня

У четвер, 9 грудня, на заході країни варто очікувати сильних морозів – місцями вони досягатимуть -8 градусів. Водночас в цих областях буде сонячно і не буде опадів.

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У північних, східних, південних та центральних областях будуть плюсові температури. Погода буде хмарною, але без опадів.

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Погода в Україні 9 грудня 2021 / meteo.gov.ua

При цьому в Укргідрометцентрі попередили, що 9 грудня в північних, Вінницькій та Черкаській областях очікується ожеледиця, на дорогах західних і північних областей ожеледь. Оголошено перший рівень небезпеки. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

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В Україні оголошено перший рівень небезпеки через ожеледицю / meteo.gov.ua
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Як повідомляв Главред, в Україну увірветься потепління, температура повітря почне підвищуватися. Синоптик прогнозує, що в п'ятницю, 10 грудня, стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів. При цьому прийдешня відлига спровокує ожеледицю, попередила синоптик Українського гідрометцентру Олександра Хала.

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