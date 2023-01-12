"Відсотків 5": Арестович пояснив, чому він слабо вірить у звільнення Криму цього літа

Радник Офісу президента переконаний, що повернути Крим влітку 2023 року вийде тільки в тому випадку, якщо всі точки вирішуватися в нашу сторону.

Крим не повернеться в Україну влітку 2023 року / Колаж фото УНІАН

Україна може повернути Крим вже влітку 2023 року. Однак у цьому питанні все не так легко. В інтерв'ю Олесі Бацман радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, чому він слабо вірить у розвиток такого сценарію, який прогнозує глава ГУР Кирило Буданов.

"Я не можу виключити варіант, що ми вже влітку будемо в Криму. Пол логіці, за темпами, за планами сторін. Це тільки один варіант розвитку подій. Це залежить від багатьох факторів, які важко оцінити ... це коли всі точки вирішилися на нашу користь. Може бути таке? Може. Скільки я даю на це відсотків? Відсотків 5", - сказав Арестович.

Він пояснив, що поки складно спрогнозувати, наскільки боєздатна російська армія. Адже саме від цього фактора також залежить розвиток подій на фронті.

"Одні кажуть - не буде вона така, як у елітних російських частин, які нападали спочатку війни і яких ми поклали. Інші кажуть - почекайте, адже у нас теж вже немає елітних частин. Наші кадрові теж зазнали великих втрат і ми теж воюємо мобілізованими проти мобілізованих", - пояснив Арестович.

Повернення Криму під контроль України

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже за півроку. Чиновник планує за 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно залишити Кримський півострів у разі руйнування логістики.

На думку радника Офісу президента України Олексія Арестовича, Україна зможе максимально наблизитись до Криму після звільнення Мелітополя. Він назвав Мелітополь ключем до всієї оборони півдня. Це місто є найбільшим промисловим та транспортним вузлом.

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