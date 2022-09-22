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"Анексія не зійде РФ з рук": Шольц зробив нову заяву про війну в Україні та попередив Путіна

22 вересня 2022, 09:04

Росія не змогла досягти своїх цілей в Україні. Головний промах Путіна полягає в тому, що окупанти зіткнулися з потужним опором українців.

Путін шольц
Шольц назвав причину провалу Путіна в Україні / Reuters

Оголошена президентом РФ Володимиром Путіним часткова мобілізація свідчить про те, що він не може досягти всіх своїх цілей в Україні. Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц і запевнив, що Німеччина продовжить надавати допомогу Україні.

За словами Шольца, головний промах російського президента Путіна полягає в тому, що окупанти зіткнулися з потужним опором українців. Це привело їх до низки невдач. Водночас Шольц підкреслив, що важливу роль у війні відіграє міжнародна допомога Україні, зокрема, від Німеччини.

"Перш за все, ця ескалація показує, що Путін не реалізує свої плани. Він не домігся того, що планував в Україні. Він зазнав невдачі через опір українців, а також через дуже велику військову і фінансову підтримку, надану Україні друзями і союзниками, зокрема, Німеччиною", - сказав Шольц в ефірі телеканалу Tagesschau.

Канцлер вважає, що важливо не допустити ескалації між Росією й НАТО.

"Ми завжди робили нашу підтримку дуже всебічною, але в той же час стежили за тим, щоб між Росією та НАТО не було ескалації. І це саме той шлях, яким ми будемо продовжувати йти", - сказав канцлер ФРН.

За словами Шольца, країні-агресору не повинна зійти з рук спроба привласнити собі тимчасово окуповані території України шляхом проведення фейкових "референдумів".

"Ми не визнаємо бутафорських референдумів, які зараз плануються. Росії не повинна і не зійде з рук спроба привласнити собі частину сусідньої країни", – розповів Шольц.

Військова допомога Україні від Німеччини

19 вересня стало відомо, що Німеччина передала Україні обіцяну військову техніку. Як повідомляє Міноборони Німеччини, ЗСУ отримали дві реактивні системи залпового вогню Mars II і 50 бронетранспортерів Dingo. Крім техніки, в Німеччині також запустять Навчальні проекти для українських військових.

Раніше у Збройних силах Німеччини виступили проти подальшої військової допомоги Україні. Глава Союзу військовослужбовців бундесверу Андре Вюстнер заявив, що військова допомога Україні нібито "послаблює бундесвер".

У вересні видання Welt писало, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про постачання Києву передових німецьких танків Leopard 2. З боку Шольца не прозвучало будь-якої конкретики, а сам він не виявив бажання змінити свою негативну точку зору щодо передачі танків українській державі.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявляла, що Берлін зіткнувся з проблемами в питанні поставок зброї Києву через дефіцит у власній країні. При цьому вона зазначила, що потрібно швидко озброїти Україну восени, щоб держава змогла захиститися від російської агресії.

Інші новини:

мобілізація новини Росії НАТО Володимир Путін Олаф Шольц
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