Генерал РФ був п'яний: у Мережі розповіли, хто дав відмашку підірвати Каховську ГЕС

Російські військові так і не визнали своєї причетності до теракту, а Путін вирішив, що переваг від руйнування Каховської ГЕС чимало.

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Про підрив Каховської ГЕС господареві Кремля доповіли за п'ять годин / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Окупанти нібито ухвалили рішення зруйнувати Каховську ГЕС без узгодження з російським диктатором Володимиром Путіним. Відповідальним був якийсь "бравий генерал, який зловживав алкоголем". Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

Як пишуть на каналі, Путін втрачає важелі управління системою, і яскравий приклад цьому - стан справ на фронті. Зазначається, що про підрив Каховської ГЕС господареві Кремля доповіли через п'ять годин.

"Керівництво військового блоку до цього часу не змогло сформувати єдину позицію та давали президенту суперечливу інформацію - від удару ЗСУ до технічних проблем на дамбі. Приблизно такий же сумбур панував і під час наради, поки Секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев не взяв слово і не прояснив ситуацію", - йдеться у повідомленні.

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За даними каналу, "можливість підриву Каховської ГЕС розглядалася давно, і Путін дійсно давав розпорядження підготувати таку операцію, але відмашки до її реалізації не було".

У Радбезі РФ Путіна попереджали про негативні наслідки реалізації цього плану.

"Патрушев заявив, що ініціатива з проведення цієї операції з руйнуванням Каховської ГЕС належить одному бравому генералу, який зловживав напередодні алкоголем та стверджує, що погодив свої дії з Суровікіним, а той нібито з Герасимовим. Самі Суровікін і Герасимов категорично заперечують сам факт узгодження з ними будь-яких дій на Каховській ГЕС", - пише генерал СВР.

Під час обговорення ситуації та пошуку відповідальних один з представників керівництва військового блоку, звертаючись до Президента, практично з претензією, заявив, що якщо Путін вимагає результати на фронті й при цьому не хоче знати подробиці, то треба покластися на керівництво військового блоку і дати можливість діяти, а не обмежувати у всьому.

"Попри заяву Патрушева, військові так і не визнали своєї причетності до інциденту. Зрештою Путін вирішив, що переваг від руйнування Каховської ГЕС чимало, хоч є і негативні наслідки, але треба діяти за обставинами. При цьому, суворо попередивши військове керівництво погоджувати надалі з ним подібні операції", - додали на каналі.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов вважає, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Така вказівка точно віддавалася з кабінету президента РФ, адже такі рішення не ухвалюються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби російська армія не вторглася в Україну, а тому саме країна-агресор РФ відповідальна за те, що сталося.

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