Київ під атакою дронів: в центрі столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА - мер

Уламки ворожого БпЛА впали в Печерському районі Києва.

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Російські окупанти запустили ударні дрони / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts.in

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Росія атакує Україну дронами

У Печерському районі столиці зафіксовано падіння уламків

Російські окупанти атакують Київ ударними безпілотниками. Уламки одного з дронів впали в центрі столиці. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що уламки ворожого БпЛА впали в Печерському районі.

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У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що за попередньою інформацією, уламки впали на відкритій території. Пожежі та постраждалих внаслідок інциденту немає.

У КМВА нагадали, що у Києві триває повітряна тривога, повʼязана з атакою дронів російської армії.

"Перебувайте в безпеці до відбою", - додали у військовій адміністрації.

У Повітряних силах ЗСУ попереджають, що ворожі ударні БпЛА рухаються в напрямку Сум з північного сходу.

Крім того, у Вінницькій області теж оголосили повітряну тривогу. У ПС ЗСУ зазначили, що існує загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північно-східного напрямку.

Ударні безпілотники / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 2 грудня Сили оборони знищили близько двох десятків ворожих безпілотників, які загрожували Києву. Повітряна тривога в столиці тривала чотири з половиною години. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.

У ніч на 6 грудня російська окупаційна армія вкотре атакувала Україну дронами. Підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ і мобільних вогневих груп Повітряних Сил і Сил оборони України збито 32 ворожі БПЛА в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.

У вівторок, 10 грудня, РФ атакувала місто Запоріжжя. Унаслідок ворожого удару постраждали люди, є загиблі. Клініка зруйнована. Розташовані неподалік будівлі пошкоджено.

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Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)? Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

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