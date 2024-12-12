Київ під атакою дронів: в центрі столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА - мер

Основне:
- Росія атакує Україну дронами
- У Печерському районі столиці зафіксовано падіння уламків
Російські окупанти атакують Київ ударними безпілотниками. Уламки одного з дронів впали в центрі столиці. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Він зазначив, що уламки ворожого БпЛА впали в Печерському районі.
У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що за попередньою інформацією, уламки впали на відкритій території. Пожежі та постраждалих внаслідок інциденту немає.
У КМВА нагадали, що у Києві триває повітряна тривога, повʼязана з атакою дронів російської армії.
"Перебувайте в безпеці до відбою", - додали у військовій адміністрації.
У Повітряних силах ЗСУ попереджають, що ворожі ударні БпЛА рухаються в напрямку Сум з північного сходу.
Крім того, у Вінницькій області теж оголосили повітряну тривогу. У ПС ЗСУ зазначили, що існує загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північно-східного напрямку.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як писав Главред, у ніч на 2 грудня Сили оборони знищили близько двох десятків ворожих безпілотників, які загрожували Києву. Повітряна тривога в столиці тривала чотири з половиною години. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.
У ніч на 6 грудня російська окупаційна армія вкотре атакувала Україну дронами. Підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ і мобільних вогневих груп Повітряних Сил і Сил оборони України збито 32 ворожі БПЛА в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.
У вівторок, 10 грудня, РФ атакувала місто Запоріжжя. Унаслідок ворожого удару постраждали люди, є загиблі. Клініка зруйнована. Розташовані неподалік будівлі пошкоджено.
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Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)?
Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.
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