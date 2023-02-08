"Після цього все впаде": Ходжес назвав ключ до перемоги України у війні

Звільнення Криму та Донбасу можливе вже цього літа, впевнений американський генерал.

ходжес, війна / скріншот, УНІАН

ЗСУ зараз під силу деокупувати Донбас, але для звільнення Криму Україні потрібні додаткові засоби.

Американський генерал Бен Ходжес в інтерв'ю Тарасу Березовцю озвучив думку, що звільнити Кримський півострів ЗСУ зможуть, якщо захід надасть високоточну зброю великої дальності.

Звільнення Криму можливе вже цього літа, впевнений генерал.

"Донбас буде вашим, але я переконаний, що звільнити Крим можливо цього літа. Якщо у вас будуть засоби завдавати дальні удари. І після цього все впаде. Крим - це ключ", - сказав Ходжес.

Перспективи звільнення Криму

Раніше повідомлялося, що для початку деокупації Криму українські військові повинні перебити сухопутний коридор, який РФ проклала до півострова через окуповані території України. Це зробило б окупантів залежними від Кримського мосту. Такий можливий сценарій початку звільнення півострова від загарбників описав екс-співробітник Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус.

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у 2023 році Росія зосередиться на окупації більшої частини територій Донецької та Луганської областей. Глава ГУР додав, що "ми повинні зробити все, щоб До літа Крим повернувся додому".

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зазначає, що для звільнення Криму українським військовим спочатку потрібно вийти в Мелітополь, далі в Маріуполь і до Азовського моря, перерізавши сухопутний коридор. Це зруйнує шлях постачання російського угруповання в Криму по суші. Далі можна було б зруйнувати Кримський міст і заблокувати окупантів на півострові. Однак для цього всього потрібна далекобійна зброя.

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