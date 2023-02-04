"Крим буде в оперативному оточенні": Україна може звільнити півострів за однієї умови – майор ЗСУ

Якщо Україні вдасться перерізати сухопутний коридор і зруйнувати Кримський міст, вона заблокує окупантів у Криму. Але для цього потрібне спеціальне озброєння.

Україна може звільнити півострів за однієї умови, зазначає майор запасу ЗСУ/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН, Facebook

Для звільнення Криму від російських окупантів українським військовим спочатку потрібно вийти до Мелітополя, далі до Маріуполя і до Азовського моря. Таким чином буде перерізаний сухопутний коридор з РФ до півострова через окуповані території України.

Це зруйнує шлях постачання російського угруповання в Криму по суходолу. А далі захисники України могли б доруйнувати Кримський міст, і тоді окупанти на півострові виявилися б практично заблокованими. Проте для цього всього потрібна далекобійна зброя. Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв’ю "Обозревателю".

"Тоді Крим опиниться в оперативному оточенні, бо в такому разі вони зможуть щось постачати тільки морем, але це вже суттєво не вплине на боєздатність угруповання. Тоді ми зможемо атакувати військові бази в Криму, зокрема далекобійними ракетами, і звільнити український півострів", – зазначає майор запасу ЗСУ.

Коли Україна звільнить Крим, Путін втратить владу

Коли українські військові звільнять від окупантів Кримський півострів, це стане дуже сильним політичним ударом по керівництву РФ. Главі Кремля уже не вдасться виправдатися за такий провал перед своїм населенням і своїми військовими. Це може призвести до дестабілізації всередині Росії, після чого Путін уже не зможе втриматися при владі.

"Тоді, думаю, і на полі бою нам буде набагато простіше звільнити всю територію України до наших кордонів", – каже майор.

У той же час він висловив думку, що після перемоги над Росією у війні Україні потрібно зробити демілітаризовану зону на відстані 200-300 кілометрів від нашого кордону. Це допоможе не допустити ситуації, коли за пів року чи рік окупанти оговтаються і нову підуть у наступ.

Перспективи звільнення Криму

Раніше повідомлялося, що для початку деокупації Криму українські військові повинні перебити сухопутний коридор, який РФ проклала до півострова через окуповані території України. Це зробило б окупантів залежними від Кримського мосту. Такий можливий сценарій початку звільнення півострова від загарбників описав ексочільник Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у 2023 році Росія зосередиться на окупації більшої частини територій Донецької та Луганської областей. Глава ГУР додав, що "ми повинні зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому".

У Зеленського оцінили прогноз Буданова щодо можливого повернення Криму до літа. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначає, що глава ГУР у своїх прогнозах керується виключно детальним аналізом тих ресурсів і стану армії РФ, а також конфліктів, які наростають в оточенні Володимира Путіна. Зайти в Крим потрібно якомога швидше, наголосив Подоляк.

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