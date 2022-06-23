Пішов на поклик про допомогу: нацгвардієць героїчно врятував життя поранених побратимів

Український боєць з Нацгвардії Владислав врятував життя побратимів / МВС

Український боєць Національної гвардії героїчно врятував своїх побратимів під час виконання бойового завдання, коли їх підрозділ накрив артилерійським вогнем. Про це повідомляє МВС.

У спостережний пункт, де знаходилися військові, влучив один ворожий снаряд. Після цього відразу піднялася чорна хмара пилу.

"Я почув, як хлопці кличуть на допомогу. Не гаючи часу, я теж почав кликати інших військовослужбовців, які були в укриттях, а сам біг до поранених. Їх виявилося троє", - розповідає нацгвардієць Владислав.

В результаті вибуху одному військовому відірвало ногу. Решта побратимів отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Владислав надав їм першу допомогу, наклав турнікети і зупинив кровотечі двом пораненим з найбільшими пораненнями.

Згодом виявилося, що саме перша допомога та оперативна Евакуація врятували життя постраждалим. Сам же Владислав вважає, що нічого героїчного він не зробив.

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Нагадаємо, у жорстоких боях з російськими окупантами під Сєвєродонецьком загинув боєць ЗСУ Михайло Завірюхін - син легендарного українського воїна-розвідника Ігоря Завірюхіна, який загинув ще в 2015 році під Дебальцевим.

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