Готові до будь-якого сценарію: війська РФ посилили обстріли Харківщини, є жертви

Ворог посилив обстріли Харкова та області / Reuters

Через обстріли військ Росії по Харкову і області в понеділок, 20 червня, загинуло троє місцевих жителів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Удари фіксують з систем РСЗВ по Київському, Шевченківському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова. Також ворог б'є по Харкову та області ракетами. Обстріли ведуться по Чугуєву, Лозовій, Золочівській та Дергачівських громадах.

"На жаль, гинуть і отримують поранення мирні люди. Тільки за сьогодні протягом дня загинули 3 особи - 65-річна жінка в Кутузовці, 61-річна жінка і 49-річний чоловік в Балаклії", - написав Синєгубов.

Також він зазначив, що дві людини отримали поранення в результаті денних обстрілів Індустріального району.

Також за словами Синєгубова, ЗСУ проводять підготовку до можливого нового наступу Росії на Харків.

"З 24 лютого ми чітко розуміємо, що Харків й область для ворога принципові, особливо враховуючи те, як ми його тут зустріли. І ми робимо все можливе, щоб бути готовими до будь - яких сценаріїв", - підкреслив чиновник.

За його словами, в українських військових, які знаходяться в Харківській області, вистачає мотивації, духу і умінь для того, щоб відтісняти ворога від обласного центру.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. У результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої тривали на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були зв'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

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