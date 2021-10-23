"Пощади не чекайте": у Генпрокуратурі та МВС попередили COVID-фальсифікаторів

Ірина Венедиктова зробила жорстку заяву / УНІАН

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що Офіс генпрокурора бере під особистий контроль справи про підроблені сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

"Є такі порушення закону, які чомусь здаються дрібними, але у підсумку призводять до непоправного. Я кажу про тих негідників, які торгують людськими життями. Вони, щоправда, увірували в те, що продають всього-на-всього папірці – сертифікати про вакцинацію. Але ці, як вони наївно вважають, папірці часто перетворюються в свідоцтва про смерть. Знаходяться і ті, хто цю "криваву макулатуру" із задоволенням купують, подорожують потім по світу, захворюють, звісно, заражають дітей і людей похилого віку. Попереджаю, від мене пощади не чекайте", - написала Венедиктова у своєму Facebook.

читайте такожВ Україні ще дві області потрапили в "червону" зону карантинуГенпрокурор також зазначила, що довела цю позицію всім без винятку прокурорам. Венедиктова підкреслила, що провадження взяті під особистий контроль і будуть доведені до вироків.

В Україні відкрито майже 800 кримінальних справ за підроблені COVID-сертифікати

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський закликав українців повідомляти правоохоронців про випадки підробки сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

"Майже 800. Саме стільки кримінальних проваджень порушено за фактом підробки сертифікатів вакцинації. Водночас в Україні фіксується найбільша смертність від COVID-19. Тому звертаюся до всіх! Повідомляйте про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції 0800505170 або за номером 102", — цитує Монастирського прес-служба МВС.

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Міністр додав, що відповідальність всіх причетних до подібних злочинів громадян "буде невідворотною".

Яке покарання за підроблений covid-сертифікат в Україні

штраф до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі;

Медпрацівникам — які вносять неправдиві відомості до баз даних, - штраф до 68 тис гривень або до 2 років позбавлення волі та позбавлення права обіймати посаду;

За виготовлення та продаж підроблених сертифікатів — штраф до 170 тис гривень або позбавлення волі до 3 років.

Варто нагадати, що станом на ранок суботи, 23 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 229 жителів країни. У тому числі захворіли 1777 дітей і 438 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 362 людини; летальних випадків - 483; одужали - 8 330 осіб.