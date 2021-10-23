В Україні "повна катастрофа": хворі з купленими COVID-сертифікатами заполонили лікарні

Коронавірус в Україні / Фото Reuters

В Одесі в лікарнях не вистачає місць для пацієнтів з коронавірусом, і деяким хворим з критичною сатурацією доводиться залишатися лікуватися вдома.

Про це розповіла в ефірі токшоу Свобода слова Савіка Шустера, керівник благодійного фонду Корпорація монстрів Катерина Ножевнікова.

За її словами, переважна більшість пацієнтів не були вакциновані, а деякі просто купили підроблені COVID-сертифікати. Ті, хто був щеплений, знаходяться в групі ризику і мають різні хронічні хвороби.

"З 600 пацієнтів 12 вакциновані, але з них двоє - з липовими сертифікатами. Всі дванадцять - старше 75 років з великим букетом хронічних захворювань. І тільки один летальний випадок - бабуся 82 років, з ішемічною хворобою серця, важким діабетом, інсулінозалежна. Решта, навіть дихаючи киснем, вийшли з цього стану і успішно виписалися", - говорить Ножевнікова.

Крім того, при нинішній хвилі коронавірусу збільшилася кількість пацієнтів, які потребують кисню.

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"Важкі хворі чекають місця в реанімаціях. Пацієнти з критичною сатурацієб 75-78 - вдома, оскільки в лікарнях все зайнято",- розповіла волонтер, назвавши ситуацію з нестачею ліжко-місць в клініках "повною катастрофою".

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Нагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.

Також раніше Волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.