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Коронавірус в Україні 23 жовтня: за добу виявили понад 23 тис. нових хворих на COVID-19

23 жовтня 2021, 08:30
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Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській, Львівській, Одеській, Харківській та Донецькій областях.

коронавірус, карантин
Одужали від коронавірусу понад вісім тисяч осіб / Reuters

Станом на ранок суботи, 23 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 229 жителів країни. Зокрема захворіли 1777 дітей і 438 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 362 людини; летальних випадків - 483; одужали - 8 330 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (1832), Львівській (1754), Одеській (1499), Харківській (1409) та Донецькій (1230) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

  • м. Київ - 1221 випадок;
  • Вінницька область - 428 випадків;
  • Волинська область - 517 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1832 випадки;
  • Донецька область - 1230 випадків;
  • Житомирська область - 1145 випадків;
  • Закарпатська область - 350 випадків;
  • Запорізька область - 1136 випадків;
  • Івано-Франківська область - 638 випадків;
  • Київська область - 975 випадків;
  • Кіровоградська область - 157 випадків;
  • Луганська область - 652 випадки;
  • Львівська область - 1754 випадки;
  • Миколаївська область - 483 випадки;
  • Одеська область - 1499 випадків;
  • Полтавська область - 1094 випадки;
  • Рівненська область - 946 випадків;
  • Сумська область - 1085 випадків;
  • Тернопільська область - 557 випадків;
  • Харківська область - 1409 випадків;
  • Херсонська область - 956 випадків;
  • Хмельницька область - 1075 випадків;
  • Черкаська область - 683 випадки;
  • Чернівецька область - 576 випадків;
  • Чернігівська область - 831 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Коронавірус в Україні - статистика станом на ранок 23 жовтня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 748 614 осіб;
  • одужали - 2 369 695 осіб;
  • летальних випадків - 63 486;
  • проведено ПЛР-тестів - 13 927 353.

Коронавірус в Україні

Встановлено нові антирекорди за кількістю виявлених хворих і жертв COVID-19 за добу. Станом на ранок п'ятниці, 22 жовтня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 785 жителів країни. Зокрема, захворіли 1800 дітей. Було госпіталізовано 5141 осіб; летальних випадків - 614. У Києві за минулу добу виявили 1323 випадки COVID-19.

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В Україні починається пік пандемії коронавірусу. У зв'язку з цим, кількість жертв може перевищити 1 тисячу осіб на добу, заявив секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу за підсумками засідання в п'ятницю, 22 жовтня.

Тим часом Україна вже піднялася на одне місце в антирейтингу смертності від коронавірусу та увійшла до трійки світових лідерів.

За прогнозом Міністерства охорони здоров'я, з середини листопада захворюваність на COVID-19 в Україні почне спадати.

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