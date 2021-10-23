Коронавірус в Україні 23 жовтня: за добу виявили понад 23 тис. нових хворих на COVID-19

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській, Львівській, Одеській, Харківській та Донецькій областях.
Станом на ранок суботи, 23 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 229 жителів країни. Зокрема захворіли 1777 дітей і 438 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 5 362 людини; летальних випадків - 483; одужали - 8 330 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (1832), Львівській (1754), Одеській (1499), Харківській (1409) та Донецькій (1230) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 1221 випадок;
- Вінницька область - 428 випадків;
- Волинська область - 517 випадків;
- Дніпропетровська область - 1832 випадки;
- Донецька область - 1230 випадків;
- Житомирська область - 1145 випадків;
- Закарпатська область - 350 випадків;
- Запорізька область - 1136 випадків;
- Івано-Франківська область - 638 випадків;
- Київська область - 975 випадків;
- Кіровоградська область - 157 випадків;
- Луганська область - 652 випадки;
- Львівська область - 1754 випадки;
- Миколаївська область - 483 випадки;
- Одеська область - 1499 випадків;
- Полтавська область - 1094 випадки;
- Рівненська область - 946 випадків;
- Сумська область - 1085 випадків;
- Тернопільська область - 557 випадків;
- Харківська область - 1409 випадків;
- Херсонська область - 956 випадків;
- Хмельницька область - 1075 випадків;
- Черкаська область - 683 випадки;
- Чернівецька область - 576 випадків;
- Чернігівська область - 831 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 748 614 осіб;
- одужали - 2 369 695 осіб;
- летальних випадків - 63 486;
- проведено ПЛР-тестів - 13 927 353.
Коронавірус в Україні
Встановлено нові антирекорди за кількістю виявлених хворих і жертв COVID-19 за добу. Станом на ранок п'ятниці, 22 жовтня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 785 жителів країни. Зокрема, захворіли 1800 дітей. Було госпіталізовано 5141 осіб; летальних випадків - 614. У Києві за минулу добу виявили 1323 випадки COVID-19.
В Україні починається пік пандемії коронавірусу. У зв'язку з цим, кількість жертв може перевищити 1 тисячу осіб на добу, заявив секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу за підсумками засідання в п'ятницю, 22 жовтня.
Тим часом Україна вже піднялася на одне місце в антирейтингу смертності від коронавірусу та увійшла до трійки світових лідерів.
За прогнозом Міністерства охорони здоров'я, з середини листопада захворюваність на COVID-19 в Україні почне спадати.