"Поразка – це не найгірше": Арестович розповів, за що воюють росіяни в Україні

Арестович заявив, що російська армія наразі воює не за перемогу / УНІАН, скріншот

На 9-му місяці повномасштабної війни Російська Федерація вже розуміє, що їй ніколи не вдасться захопити Україну. Саме тому російська армія наразі воює не за перемогу, а за ціну поразки.

Таку думку висловив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським опозиціонером та правозахисником Марком Фейгіним.

"Ціна поразки може бути більша або менша. Вони воюють за меншу. Поразку уже усі усвідомили. Ні в кого немає ілюзій. Навіть Путін розуміє, що він програв, і жодними зусиллями він не змінить це. Вони воюють, щоб поторгуватися за ціну поразки", - заявив Арестович.

Як зазначив радник Офісу президента, найгірше для Росії у цій війни – це капітуляція. Арестович наголосив, що українські захисники робитимуть усе, аби вибити росіян із України.

"Ми будемо вести цю ситуацію до їхньої капітуляції. Поразка – це не найгірше, що може статися. Найгірше – це капітуляція. Вони повинні вивести свої війська із території України. До цього ми готові. Моя позиція чітка та пряма. Росія повинна бути позбавлена ядерної зброї, бо це єдине гальмо для усього людства", - резюмував він.

Війна Росії проти України

Нещодавно заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував слова заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова. Він зазначив, що війна Росії проти України навряд чи закінчиться навесні наступного року. За словами глави ОП, він не готовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російській армії буде тривати ще 10-15 років. Він наголосив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

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