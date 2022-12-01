'Багато поранених': в Офісі президента озвучили справжні втрати України у війні

Арестович озвучив справжні втрати України у війні / УНІАН

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що втрати української армії на війні з Росією – державна таємниця. Їх не можна озвучувати, аби не дозволити противнику оцінювати ефективність своїх операцій. Водночас Арестович назвав приблизну кількість загиблих. За його словами, на війні загинуло від 10 до 20 тисяч українських військових.

Про це радник Офісу президента сказав у розмові з російським опозиціонером та правозахисником Марком Фейгіним.

"Оскільки цифра озвучена Залужним, головнокомандувачем - він має таке право, оскільки президент називав орієнтовні цифри, оскільки у суспільства є серйозні запити, у всіх небайдужих людей, крім того, обмовилася президентка Єврокомісії – це дуже високий міжнародний чиновник, то ми змушені реагувати. Я неофіційно можу сказати: наші втрати між 10 та 20 тисячами вбитими", - сказав Арестович.

Він наголосив, що нещодавня заява президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн про 100 тисяч "вбитих у бою" українських воїнів не відповідає дійсності. За словами Арестовича, фон дер Ляйєн просто обмовилася.

Втім, Арестович визнав, що в України високі санітарні втрати - коли військовослужбовець вибув більші ніж на добу з бойового розрахунку, зокрема внаслідок хвороби.

Як зазначив Арестович, в України багато поранених, проте всі вони через деякий час повертаються до бою. Водночас у Росії багато вбитих. Співвідношення вбитих українських військових до російських – щонайменше 1 до 7.

Заява голови Єврокомісії про втрати України у війні з РФ

Під час виступу в Брюсселі 30 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, нібито Україна під час війни проти Росії вже втратила 100 тисяч військових і 20 тисяч цивільних.

"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення і невимовний розвиток. Ми всі пам'ятаємо страхи Бучі. За оцінками, на сьогоднішній день загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових. Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини", – зазначила фон дер Ляєн.

Однак незадовго після проголошення цієї заяви в Єврокомісії заявили про неточність. Директор з політичних комунікацій ЄК Дана Спінант зазначила, що фон дер Ляєн мала на увазі втрати в цілому, а не загиблими. Тобто в цю цифру входять не тільки загиблі військові, а й поранені і травмовані.

Пізніше в Офісі президента України та Збройних силах відреагували на резонансну заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн про нібито втрату Україною 100 тисяч військових на фронті. В ОП наголосили, що точні цифри про втрати на фронті може озвучувати лише головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України.

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