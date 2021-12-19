"РФ розуміє тільки мову сили": Ярош запропонував розмістити в Україні ядерну зброю

Дмитро Ярош / УНІАН

Командувач українською Добровольчою армією, радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош прокоментував заяву білоруського режиму про можливість розміщення в країні російської ядерної зброї.

На його думку, Україна повинна дати симетричну відповідь. Своїми думками екс-глава Правого сектора поділився в Facebook.

"Вважаю, що в цьому випадку, владі України потрібно звернутися до наших союзників - США і Великобританії - із закликом розмістити частину їх ядерного потенціалу на території нашої суверенної держави", - вважає командувач УДА.

Він упевнений в тому, що такий крок заходу "стане реальним виконанням Будапештського меморандуму, що гарантував недоторканність наших кордонів і мир на нашій землі, в також відіб’є у Путіна бажання проводити будь-які загарбницьки дії стосовно України".

"Ерефія розуміє тільки мову сили", - додав Ярош.

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Нагадаємо, раніше в Білорусі заявили про готовність розмістити у себе ядерну зброю при загрозі з боку НАТО.

Там також вважають, що плацдарм проти Росії НАТО нібито створює в Україні.

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