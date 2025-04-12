"Пам'ятаю, як ти радів": Павло Іванов посмертно став Героєм України

Президент України удостоїв Павла Іванова орденом "Золота Зірка".

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Зеленський присвоїв звання Героя України Павлу Іванову / Колаж: Главред, фото: ОП, з відкритих джерел

Російські окупанти збили український винищувач F-16, внаслідок чого загинув майор Павло Іванов. Президент України присвоїв йому державну нагороду. Про це йдеться в тексті указу №232/2025.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові президент присвоїв Іванову Павлу Івановичу звання Героя України. Також його посмертно удостоїли орденом "Золота Зірка".

Родина українських фотографів Libkos написала пост про Павла Іванова. Вони згадали, як Павло радів, коли дізнався, що поїде вчитися на винищувачах F-16.

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"Спи спокійно, друже. Дякую за захист. Дякую за небо. Найболісніше - памʼятаю, як ти радів, коли дізнався, що поїдеш вчитись на f-16. Всі раділи. Все це дуже і дуже боляче. Сьогодні в бою загинув пілот f-16. Павло Іванов, йому було лише 26 років", - написали вони.

Нагороди Павла Іванова

27 липня 2022 року президент удостоїв Павла Іванова орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. 26 лютого 2023 року він отримав орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

13 березня 2025 року Павло Іванов отримав свій останній прижиттєвий орден "За мужність" ІІІ ступеня.

Усі ці державні нагороди він отримав за особисту мужність та самовідданість, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

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