Багато загиблих і поранених: РФ запустила по Україні майже 100 дронів і ракету

У Кривому Розі майже два десятки людей загинули, серед них дев’ятеро дітей.

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Удар РФ по Кривому Розі 4 квітня/ колаж: Главред, фото: ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої Кривий Ріг"

Коротко:

РФ вночі запустила по Україні 92 дрони – збито 51, ще 31 дрон-імітатор був локаційно втрачений

Постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина.

У Кривому Розі внаслідок удару ракетою загинули 18 людей, серед них 9 – діти

Російські окупанти вночі запустили по Україні 92 ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

Українська протиповітряна оборона збила 51 ворожий дрон. Ще 31 безпілотник-імітатор – не досяг цілей (були локаційно втрачені, без негативних наслідків). Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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"У ніч на 5 квітня 2025 року (із 21:00 4 квітня) противник атакував 92-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.

Ворожі дрони довелося збивати на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина.

Удар РФ по Україні в ніч на 5 квітня 2025 року/ Повітряні сили ЗСУ

Дніпропетровська область – 19 загиблих у Кривому Розі

У Кривому Розі на Дніпропетровщині окупанти 4 квітня завдали удару по житловому кварталу. Внаслідок удару загинули 18 людей, з яких дев’ятеро дітей, повідомляє Дніпропетровська ОВА.

61 людина постраждала, серед них 12 дітей. У лікарнях перебувають 40 містян. Решта під амбулаторним наглядом.

Після удару ракетою, окупанти здійснили ще один удар по Кривому Рогу – вночі вони вдарили по місту безпілотником. Внаслідок цього загинула 56-річна жінка, семеро людей поранені.

Через ворожі удари у місті пошкоджені майже два десятки багатоквартирних будинків, 6 навчальних закладів, ресторан, понад 30 транспортних засобів.

Сумська область

В Сумській обласній військовій адміністрації розповіли, що уночі та зранку росіяни здійснили 53 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Було зафіксовано 68 вибухів.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Чернеччинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади.

Київська область

Ворог вночі також атакував дронами Київську область. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі, розповіли у Київській ОВА.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. У Броварському районі внаслідок падіння уламків збитої цілі пошкоджена покрівля та вибиті вікна у приватному будинку. Також ліквідована пожежа трав’яного настилу. Оперативні групи продовжують роботи з виявлення наслідків ворожої атаки", – йдеться у повідомленні.

Удари РФ по Україні дронами – останні новини

Нагадаємо, РФ атакувала Шахедами Полтаву, під удар потрапили нафтогазові об'єкти. Окупанти цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.

У Defense Express повідомляли, що у РФ створили новий дрон, який може збивати вертольоти. Поки не відомо, якими можуть бути темпи виробництва нового російського дрона.

Як повідомляв Главред, РФ хоче запускати одночасно по Україні 500 "Шахедів" – стало відомо, коли чекати навалу дронів. Авіаексперт розповів, що росіяни виробляють понад 2000 дронів на місяць.

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