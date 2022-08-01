Палахкотіло і вибухало до ранку: подробиці ліквідації військового складу РФ на Херсонщині

Знищено черговий склад боєкомплектів та військової техніки, яку стягнув ворог біля Скадовська.
Збройні сили України знищили склад з боєприпасами в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області, повідомив радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань.
Як розповів він в ефірі телемарафону, вчора був знищений черговий склад боєкомплектів і військової техніки, яку стягнув ворог біля Скадовська.
"Це на околиці Скадовська, за очисними спорудами. Ворог стягнув дуже велику кількість паливно-мастильних матеріалів", - сказав він.
За його словами, місцеві жителі повідомляють про масштабну пожежу з учорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку.
Також, додав Хлань, є непідтверджена інформація про пожежу на одному зі складів біля смт Каланчак.
"Наші Збройні сили послідовно вибивають тилові позиції ворога, роблячи неможливими поставки озброєння і техніки та накопичення на тимчасових складах", - зазначив він.
За його словами, логістичні артерії окупантів в Херсонській області зруйновані, незважаючи на їх заяви про нібито відновлення переправ.
"Дуже великі проблеми в окупанта для посилення фронту", - додав радник.
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Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.
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