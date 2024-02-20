Польща хоче угоди з Україною: Секерський закликав фермерів до переговорів

Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський звернувся до протестуючих фермерів у листі. В ньому політик висловив пріоритети міністерства та запросив аграріїв на переговори. Про це повідомило польське видання Polsat News.
Секерський запевнив, що одним із пріоритетів Міністерства сільського господарства є "регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією з Україною".
"Національна заборона на імпорт зернових, насіння ріпаку та соняшнику, а також деяких продуктів переробки, таких як пшеничне борошно, висівки та макуха, до Польщі залишається в силі", - підкреслив міністр.відео дня
Польський міністр зазначив, що міністерство хоче розробити двосторонню угоду з Україною, яка має захистити польський ринок від конкуренції. Ця угода мала б "поширювати захист ринку на інші чутливі продукти, такі як цукор, м'ясо птиці, яйця, фрукти, мед, яблучний сік, олія".
Також у листі вказано, що у 2022 році Польща зафіксувала позитивне сальдо торгівлі з Україною, яке становило 3,5 млн євро. Проте у випадку торгівлі агропродовольчими товарами вартість експорту з Польщі в Україну у 2023 році становила 1,033 млрд євро, а вартість імпорту з України - 1,69 млрд євро. Тому виник дефіцит у розмірі 656 млн євро.
Секерський наголосив, що закриття кордону може призвести до серйозних економічних та соціальних проблем, таких зупинка експорту та, як наслідок, втрата робочих місць.
У листі також йдеться про плани надання допомоги фермерам та відновлення 2% кредитів ліквідності. На початку березня планується "розпочати допомогу виробникам кукурудзи та виплату допомоги у зв'язку з посухою".
Міністр запевнив, що міністерство звертається за додатковими коштами для допомоги фермерам. Крім цього, він виразив бажання спільно з аграріями знайти рішення та запросив їх на переговори.
"Хотілося б, щоб результатом нашої спільної роботи стала домовленість про вирішення поточних проблем і розробка програми на майбутнє", - написав Секерський.
Також Секерський звернувся з проханням до фермерів, щоб їхня діяльність якомога менше шкодила суспільству.
Блокада кордону поляками
Як відомо, польські фермери оголосили про повну блокаду українських перевезень з 20 лютого. Протестувальники мають намір заблокувати прикордонні переходи, залізничні перевалочні станції та морські порти.
Також 20 лютого українські перевізники планують провести дзеркальну акцію протесту біля 3 міжнародних автомобільних пунктів пропуску на україно-польському кордоні. Голова громадської організації "Український транспортний союз" Олег Дубик заявив, що акція триватиме цілодобово до 15 березня 2024 року або ж до розблокування кордону.
Нагадаємо, колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що влада Польщі не має достатньої політичної волі для припинення протестів на кордоні з Україною. Блокада кордону, ініційована поляками, завдає шкоди економіці обох країн та позиціям Польщі на міжнародній арені.
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