Україна перекриває кордон із Польщею: що відомо

Акція протесту проти дій польських фермерів буде тривати цілодобово поки польська сторона не розблокує кордон, зазначають українські перевізники.

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Акція протесту проти дій польських фермерів триватиме цілодобово / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

20 лютого українські перевізники планують провести дзеркальну акцію протесту біля 3 міжнародних автомобільних пунктів пропуску на україно-польському кордоні у Львівській області. Про це повідомив голова громадської організації Український транспортний союз у Львівській області Олег Дубик у коментарі для "Суспільного".

За його словами мирна акція протесту почнеться у 12:00 біля пунктів пропуску "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині". Він вказав, що ця акція є відповіддю на блокування автошляхів до українсько-польського кордону, яке розпочали польські мітингувальники у листопаді 2023 року.

Олег Дубик також зазначив, що планується чергування не менше ніж 10-15 вантажівок та до 20 осіб у кожному пункті пропуску.

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"Ми будемо польські вантажні автомобілі впускати на територію України. Але з тією затримкою, з якою вони пропускають наших: з чотири години, то – чотири години, п’ять, то — п’ять", — зазначив він.

Олег Дубик резюмував, що акція протесту триватиме цілодобово до 15 березня 2024 року або до того часу, поки польські мітингувальники не розблокують кордон.

Ситуація на кордоні з Польщею

З 15 лютого 2024 року українські перевізники планують розпочати акцію протесту на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" у зв'язку з діями польських фермерів, які блокують рух вантажівок через кордон України та Польщі.

Польські фермери оголосили про повну блокаду українських перевезень з 20 лютого, плануючи заблокувати не лише прикордонні переходи, а й доступ до залізничних перевалочних станцій та морських портів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і його польський колега Дональд Туск провели телефонну розмову, де обговорили актуальну проблему – блокаду українського кордону польськими фермерами.

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