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Поля всіяні "двохсотими": бійці ДШВ розгромили "елітні" частини армії РФ

Олексій Тесля
10 листопада 2024, 15:26
1380
Десантники Наддніпрянської бригади ДШВ знищили понад сотню окупантів.
ВСУ, Десант
Українські десантники розгромили підрозділ РФ / Колаж Главред, фото: Міноборони України, скріншот із відео https://t.me/SerhiyNaiev

Коротко:

  • Десантники ЗСУ розгромили підрозділ армії РФ
  • У результаті знищено понад сотню окупантів

На Куп'янському напрямку в Харківській області українські десантники розгромили один із підрозділів армії країни-агресора РФ.

У результаті було знищено понад сотню російських окупантів. Про це йдеться в повідомленні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

відео дня

"Куп'янський напрямок. Поля всіяні "двохсотими". Десантники Наддніпрянської бригади ДШВ знищили понад сотню окупантів", - розповіли українські десантники.

Уточнюється, що вдалими діями відзначилися підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України?

Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

У ДШВ додали, що українські бійці в районі населеного пункту Кругляківка Харківської області розбили підрозділ 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії ворога.

Дивіться відео - бійці ДШВ розгромили "елітні" частини армії РФ:

Скріншот
/ Скріншот

Ситуація на фронті - останні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ контратакували і вибили росіян у Вовчанську. Російські війська продовжують наступ на Вовчанськ, однак на інших ділянках напрямок їхньої активності дещо послабився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Вовчанському напрямку Росія все частіше кидає на штурми підрозділи з мінімальною підготовкою. Багато російських окупантів раніше взагалі не брали участі в боях. Російські війська на цьому напрямку зазнають значних втрат.

Як повідомляв раніше Главред, ЗСУ виходять на новий рубіж у Курській області. Російські війська, фактично, потрапили в новий "котел" на території Курської області.

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