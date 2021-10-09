"З'являються автоматично": у Мінцифрі роз'яснили важливі нюанси щодо штрафів у додатку "Дія"

Мстислав Баник радить українцям поглядати у розділ "виконавчі провадження" / прес-служба Міністерства цифрової трансформації

Українці стикаються з проблемою в додатку "Дія" - люди не можуть дізнатися чи є у них штрафи за порушення ПДР. Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік пояснив, чому так відбувається і як вирішити таку проблему.

"Ситуація щодо штрафів наступна. По-перше, автоматично завжди з'являються штрафи про порушення швидкості. Штрафи, які виписуються поліцією під час паперового протоколу можуть з'являтися протягом 10 днів і ця проблема не з нашого боку. Є реєстр штрафів. Коли поліцейський складає протокол, вони сумарно все потім вносять в систему. Тому такий штраф часто доводиться чекати, тому що поліцейський ввечері не приїжджає у відділ і не починає їх вносити до реєстру", - розповів Банік в інтерв'ю виданню Главред.

Також він звернув увагу на те, що є ще муніципальні штрафи, які поки не з'являються в "Дії" (за неправильну парковку тощо).

"Муніципальні штрафи та за порушення ПДР - це різні категорії. Штрафи ПДР - це до поліції, а муніципальні - до міської влади. Планується точно додавати все. Перевірити штрафи можна через розділ "виконавчі провадження в дії". Протягом декількох тижнів ми оновимо дію і будуть навіть приходити повідомлення про нові провадження. Я всім раджу іноді перевіряти цей розділ, тому що час від часу трапляється так, що виконавче провадження може з'явитися зовсім несподівано", — зазначив Банік.

Читайте такжеНова функція" Дії": українців почнуть сповіщати, якщо хтось захоче взяти кредит без їхнього відомаУ приклад він навів випадок зі свого життя.

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"Особисто я, коли продавав свій автомобіль, з'ясував, що у мене є виконавче провадження ще з часів, коли я був фізичною особою-підприємцем. Податкова не мала до мене запитань під час закриття ФОП, а виконавча служба про це не знала. Тому оскільки в Дії з'явився цей пункт, перед будь-якими операціями з авто або нерухомістю можна подивитися, перевірити, оплатити", — підсумував керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі.