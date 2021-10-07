У "Дії" на Android з’явилися "жовті" ковід-сертифікати: як їх отримати

"Жовтий" covid-сертифікат діятиме 120 днів. / facebook/diia.gov.ua/

У користувачів застосунку "Дія" на платформі Android з’явилася можливість отримати електронну версію так званого "жовтого" внутрішнього ковід-сертифікату, що свідчить про щеплення однією дозою вакцини.

"Жовтий" COVID-сертифікат буде доступний після першої дози вакцини та діятиме 120 днів". Згенерувати сертифікат можна в той же день, коли отримали першу дозу вакцини, пише пресслужба додатку у своєму Telegram-каналі..

Як отримати жовтий сертифікат в Дія

натисніть "Послуги" — "COVID-сертифікати" — "Отримати сертифікат";

підпишіть згоду на передання ваших даних "Дія.Підписом";

коли "Дія" знайде інформацію щодо вашої вакцинації в реєстрах, то сертифікат одразу підтягнеться в застосунок.

Як повідомляв Главред, 13 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зокрема, ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат має дві опції (так звані "жовтий" або "зелений"). Так званий "жовтий" сертифікат має інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

СOVID-сертифікати мають кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.

Нагадаємо, що Європейський союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати у мобільному додатку"Дія". Завдяки цьому українці зможуть безпечно відвідувати країни ЄС.