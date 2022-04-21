Повністю знищено не менше п'яти рот: російські ВДВ-шники бояться воювати в Україні

Російські ВДВ-шники бояться воювати в Україні / commons.wikimedia.org

Російські ВДВ-шники пишуть рапорти на звільнення. Причиною цьому стали серйозні втрати особового складу 106 парашутно-десантної дивізії.

У повітряно-десантні війська РФ викликають підрозділи з Сирії з метою відправки в Україну. Охочих йти на смерть небагато, тому багато військовослужбовців пишуть рапорти на звільнення, повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

За його інформацією, командування 106 парашутно-десантної дивізії (в/ч 55599, Тула) намагається реабілітуватися після провального наступу своєї дивізії на території України, під час якого було повністю знищено не менше п'яти рот.

"У травні цього року заплановано повернути всіх військовослужбовців 106 парашутно-десантної дивізії з Сирії, щоб зі "свіжими силами" проявити себе в "спеціальній військовій операції". Однак військовослужбовці дивізії не підтримують завзяття своїх командирів і вже пишуть рапорти на звільнення, які будуть подані на підпис відразу ж після прибуття в Росію", - повідомляє Цимбалюк.

читайте також"Всі ВДВ-шники, пацани" : у Росії зняли на відео десятки могил ліквідованих в Україні десантниківТакож він додав, що рапорти на звільнення вже написали 20 осіб, наслідувати їх приклад запланували близько половини військовослужбовців 106 ПДР в Сирії.

Нагадаємо у Київській області бійці ЗСУ та територіальної оборони у боях знищили шість танків і одну БМП російських окупантів.

Також ми повідомляли, що військові Збройних сил України завдали чіткого удару з протитанкового ракетного комплексу Стугна по новітньому російському ударному вертольоту Ка-52.

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