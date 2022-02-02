Пів мільйона гривень на підробці COVID-сертифікатів на місяць: на Закарпатті викрили лікаря-афериста

Жінка заробляла на місяць 500 тисяч грн / НПУ

На Закарпатті викрили медика, яка щомісяця "заробляла" на фейкових COVID-сертифікатах близько півмільйона гривень. По 3500 грн за один документ.

Як повідомляє пресцентр Служби безпеки України, зловмисниця працювала лікарем-інфекціоністом Центру громадського здоров'я Закарпатської обласної ради.

До своєї роботи вона залучила знайому і виплачувала їй 30% від "доходу". Жінка допомагала шукати клієнтів, які не бажали реально робити щеплення.

"За 3,5 тис.грн лікар вносила в електронну систему охорони здоров'я eHealth неправдиві відомості про вакцинацію. Крім того, вона видавала "пацієнтам" паперові сертифікати про вакцинацію без проведення фактичного щеплення. Таким чином зловмисниця підробляла щомісяця майже 100 медичних документів", - сказано в повідомленні спецслужби.

Для оборудок жінка користувалася службовим комп'ютером ставила власні печатки та особистий підпис на всіх документах.

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Наразі аферисткам оголошено про підозру за ч.3 СТ. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області жителя Кривого Рогу засудили до в'язниці. Він проведе 25 місяців за гратами за підробку сертифікатів про вакцинацію. 42-річний чоловік був затриманий в листопаді під час передачі клієнту фальшивих довідок.

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