УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Перший пішов: українця посадили у в'язницю за підробку Covid-сертифікатів

9 грудня 2021, 16:36

Чоловік не тільки робив, а й поширював підробки.

false
У Кривому Розі засудили чоловіка за підробку сертифікатів про вакцинацію / скріншоти з відео

У Дніпропетровській області жителя Кривого Рогу засудили до в'язниці. Він проведе 25 місяців за ґратами за підробку сертифікатів про вакцинацію.

42-річний чоловік був затриманий в листопаді під час передачі клієнту фальшивих довідок. Як виявилося, раніше судимий придбав у приятеля саморобні печатки лікаря і медустанови, а також бланки, пише "ТСН".

Сертифікати про вакцинацію штампував прямо у себе в гаражі. Клієнтів шукав в Інтернеті. За фальшивку брав тисячу двісті гривень.

читайте такожВ Україні можуть збільшити штрафи за борги по комуналці: подробиціРайонний суд Кривого Рогу визнав чоловіка винним у підробці документів. Два роки і один місяць він проведе за ґратами.

В Україні посилили покарання за підробку Сovid-сертифікатів

За використання підроблених документів про вакцинацію тепер будуть штрафувати від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень або обмеження волі строком до двох років.

Реклама

За внесення неправдивих відомостей про проведення вакцинації медики отримуватимуть штраф у розмірі від 34 тисяч гривень до 68 тисяч гривень або отримати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 2 років.

За виготовлення з метою збуту документів про проведення вакцинації – штраф у розмірі від 85 тисяч гривень до 170 тисяч гривень або позбавлення волі строком до 3 років.

Раніше у Львові суд оштрафував чоловіка на 17 тис. грн за те, що під час карантину він був на вулиці без паспорта.

"У судовому засіданні особа, яка притягується до адміністративної відповідальності свою вину у вчиненому не визнала. Повідомив суду, що отримав консультацію в телефонному режимі про те, що документи йому не потрібні, отже і не носив їх. Провадження у справі просив закрити у зв'язку у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення", - сказано в судовій постанові.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
новини Дніпра вакцинація від коронавірусу суд
Зараз ви переглядаєте новину «Перший пішов: українця посадили у в'язницю за підробку Covid-сертифікатів». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Небувала удача і достаток: топ-3 знаків, кому в рік Тигра надзвичайно пощастить в грошахНебувала удача і достаток: топ-3 знаків, кому в рік Тигра надзвичайно пощастить в грошах Прикмети на 6 грудня: що не можна робити в день Олександра і як не потрапити в бідуПрикмети на 6 грудня: що не можна робити в день Олександра і як не потрапити в біду MARUV в червоних латексних обладунках оголила свій соковитий "горіх"MARUV в червоних латексних обладунках оголила свій соковитий "горіх" Гороскоп на 2022 рік для Раків: грошова винагорода, поповнення в сімействі та найкращі дніГороскоп на 2022 рік для Раків: грошова винагорода, поповнення в сімействі та найкращі дні В Україні накрутять ціни на горілку і пиво: коли чекати рекордної вартості алкоголюВ Україні накрутять ціни на горілку і пиво: коли чекати рекордної вартості алкоголю
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
18:20

Неймовірний салат на Новий рік 2022 Грибна галявина: прекрасна альтернатива Олів'є

18:01

День святого Миколая: як загадати віщий сон і дізнатися ім'я судженого - магія дня

18:01

Прикмети на 10 грудня: що не можна робити в день Романа і як не потрапити в бідуВідео

18:00

Ірина Білик знялася в пальто на голе тілоВідео

17:42

В Україні "злетіли" ціни на продукти: подорожчав ряд овочівВідео

Реклама
17:39

Визначили кращого забудовника у 2021 році новости компании

17:26

Замерз, знесилів і боявся людей: киянка прив’язала свого собаку в парку і поїхала за кордон

17:20

В Україні стався сильний землетрусВідео

16:51

Романа Цимбалюка викликають до прокуратури Москви за "розпалювання ненависті" до росіян

16:36

Перший пішов: українця посадили у в'язницю за підробку Covid-сертифікатівВідео

16:28

"У капронових колготках і без трусів": фанати висміяли Олю Цибульську за чудернацьке вбрання

16:23

Як отримати 1000 гривень за вакцинацію і оформити карту: докладна інструкція в ДіїВідео

16:14

Просила відпустити, але він не слухав: на Полтавщині брат зґвалтував молодшу сестру

16:11

"Велике будівництво" на "Миколаївській Рив'єрі": дорога між курортами буде сучасною і екологічною

16:00

Прийшли за зарплатою, а пішли з розбитою головою: на Черкащині бізнеследі побила дівчину вазою

15:54

Магнітні бурі в грудні 2021: як пережити День святого Миколая та РіздвоВідео

15:37

Гороскоп на 2022 рік для Козерогів: успіх в грошах, міцні відносини і найкращі дніВідео

15:36

В Україні рекордно впали ціни на газ для населенняВідео

15:35

Alyona Alyona в кокетливому леопардовому халатику вперше показала обличчя свого бойфренда

15:10

Гроші клієнтів Приватбанку ночами зникають з карт: у банку назвали причину

Реклама
15:01

У ВР оцінили ініціативу українських айтішників, що рекламують вакцинацію

14:47

Гороскоп на січень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – грошова удача, Скорпіонам – обман, Водоліям - щастяВідео

14:45

Ніколи не купуйте їх: що не можна дарувати і приймати на Новий рік 2022Відео

14:32

"Укрзалізниця" піднімає вартість проїзду: ціни на квитки "злетять" з 10 грудняВідео

14:25

Підвали, метро, паркінги: чи вистачить українцям бомбосховищ у разі війни, і в якому вони станіВідео

14:22

Смачні канапе на Новий рік 2022: готувати закуску всього 3 хвилиниВідео

14:10

Заявку потрібно подати до 29 грудня: як отримати "тисячу Зеленського" до кінця 2021 рокуВідео

13:56

Для студентів з ОРДЛО та Криму: Верещук запропонувала підвищити стипендію до 6,5 тисяч грн

13:53

У Дніпрі чоловік виштовхнув з балкона 20-річну дівчину

13:37

СБУ знайшла тіло водія BlaBlaCar, якого вбили у 2016 році

13:05

Філіп Кіркоров вважає шлюб з Аллою Пугачовою помилкою, яку він усвідомив занадто пізно

13:00

Гороскоп на завтра 10 грудня 2021: Ракам - розчарування, Левам – підступність, Терезам - розставанняВідео

12:43

У Генштабі РФ назвали брехнею плани щодо вторгнення в УкраїнуВідео

12:22

"Велике будівництво" : у Сторожинці на Буковині відбудували зруйнований повінню міст

12:18

"Омікрон" може змінити пандемію коронавірусу - ВООЗВідео

12:16

ДТП на Тернопільщині: людей діставали з понівеченого автобуса, двоє загиблихВідео

11:52

У Києві хотіли зробити велетенське тату свині – зоозахисники забили на сполох

11:37

Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували з дивними симптомами

11:33

Три роки "доїли" бюджет: чиновники на Одещині вкрали 23 мільйони у дітейВідео

10:46

Завіз додому і не випускав 2 години: на Вінниччині чоловік жорстоко зґвалтував 11-річну дівчинку

Реклама
10:32

Пандемія COVID-19 закінчиться в 2022 році - JP Morgan

10:28

У Держдепі заявили, що Україні не "світить" вступ до НАТО найближчі 10 років - APВідео

10:20

Анна Трінчер в тонесенькому мереживі показала, чим спокушає нареченого

09:46

"Боротьба України – і наша боротьба": Литва передала військову допомогуВідео

09:38

Крижаний дощ перетворив вулиці на ковзанку: десятки жителів Житомира потрапили в травмпункти

09:10

Залишили на 2-річного брата: на Буковині загинуло 10-місячне немовля

08:25

Коронавірус в Україні 9 грудня: кількість нових COVID-випадків зросла до понад 12 тисяч за добуВідео

08:23

"Колять людей, як собак на вулиці": чоловік влаштував скандал у центрі вакцинації в ПолтавіВідео

08:16

Вчителька з Києва, яка потрапила у мовний скандал, вибачилася та пообіцяла звільнитисяВідео

08:01

Захід зрозумів: Росія здатна на будь-яку гидотуПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти