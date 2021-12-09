Перший пішов: українця посадили у в'язницю за підробку Covid-сертифікатів

У Кривому Розі засудили чоловіка за підробку сертифікатів про вакцинацію / скріншоти з відео

У Дніпропетровській області жителя Кривого Рогу засудили до в'язниці. Він проведе 25 місяців за ґратами за підробку сертифікатів про вакцинацію.

42-річний чоловік був затриманий в листопаді під час передачі клієнту фальшивих довідок. Як виявилося, раніше судимий придбав у приятеля саморобні печатки лікаря і медустанови, а також бланки, пише "ТСН".

Сертифікати про вакцинацію штампував прямо у себе в гаражі. Клієнтів шукав в Інтернеті. За фальшивку брав тисячу двісті гривень.

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За використання підроблених документів про вакцинацію тепер будуть штрафувати від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень або обмеження волі строком до двох років.

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За внесення неправдивих відомостей про проведення вакцинації медики отримуватимуть штраф у розмірі від 34 тисяч гривень до 68 тисяч гривень або отримати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 2 років.

За виготовлення з метою збуту документів про проведення вакцинації – штраф у розмірі від 85 тисяч гривень до 170 тисяч гривень або позбавлення волі строком до 3 років.

Раніше у Львові суд оштрафував чоловіка на 17 тис. грн за те, що під час карантину він був на вулиці без паспорта.

"У судовому засіданні особа, яка притягується до адміністративної відповідальності свою вину у вчиненому не визнала. Повідомив суду, що отримав консультацію в телефонному режимі про те, що документи йому не потрібні, отже і не носив їх. Провадження у справі просив закрити у зв'язку у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення", - сказано в судовій постанові.

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