COVID-сертифікат за бустерну дозу: Ляшко пояснив, як його отримувати

Віктор Ляшко / УНІАН

В Україні всі люди, які пройшли через щеплення бустерною дозою вакцини від коронавірусу можуть отримати COVID-сертифікат. Про це йдеться на сторінці Facebook міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Як пише чиновник, сертифікат вже можна згенерувати в державному додатку"дія".

"Як і обіцяли, всі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19 можуть завантажити новий COVID-сертифікат", - сказав Ляшко.

Як згенерувати сертифікат?

Зробити бустерну дозу (за рекомендаціями МОЗ, в проміжку від 6 до 9 місяця після базового курсу щеплень - дві дози); надіслати запит на генерацію документа на порталі або в додатку "Дія".

Як каже керівник МОЗ, згенерувати документ можна тільки після того, як було проведено бустерне щеплення і внесено відповідний запис в електронну систему охорони здоров'я.

Який у сертифіката термін дії?

Термін дії сертифіката становитиме 270 днів з моменту отримання бустерного щеплення, каже Ляшко. Зокрема, документом можна користуватися і всередині країни, і для перетину кордону інших країн.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що "жовтий" сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, який українці отримують після першої дози вакцини, зараз діє всього місяць. Раніше його термін дії становив три місяці, проте з 6 грудня 2021 року МОЗ своїм рішенням скоротив цей термін.

"Зелений" сертифікат доступний після проходження повного курсу вакцинації (для дводозних вакцин це отримання двох щеплень). Після рішення Кабміну 19 січня його термін дії складе 270 днів.

COVID-сертифікат людина може отримати не тільки після вакцинації, але і, наприклад, після одужання від коронавірусу. В такому випадку буде діяти документ протягом 105 днів, а за один календарний рік його можна сформувати не більше двох разів.

Документ про негативний результат ПЛР-тесту діє 72 години з моменту здачі.