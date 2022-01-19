Кабмін скоротив строк дії COVID-сертифікатів

В Україні скоротили термін дії сертифікатів про вакцинацію / УНІАН

В Україні скоротили термін дії сертифікатів про вакцинацію. Тепер вони будуть дійсними не 365 днів, як було раніше, а 270.

Відповідне рішення прийняв у середу, 19 січня, під час засідання Кабінет міністрів України.

Крім цього, сертифікати після бустерної дози також будуть діяти 270 днів.

"Тепер в усіх, хто вакцинувався бустером, третьою дозою, відразу термін дії сертифіката, який генерується в "Дії", буде продовжений на 270 днів, 9 місяців", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що країни Європейського Союзу ще раніше почали скорочувати строк чинності сертифікатів про вакцинацію до 270 днів. Так, рішення скоротити цей термін уже прийняли Ліхтеншейн, Німеччина, Литва, Латвія, Австрія, Чехія.

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Скільки зараз діють різні види COVID-сертифікатів

"Жовтий" сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, який українці отримують після першої дози вакцини, зараз діє всього місяць. Раніше його термін дії становив три місяці, проте з 6 грудня 2021 року МОЗ своїм рішенням скоротив цей термін.

"Зелений" сертифікат доступний після проходження повного курсу вакцинації (для дводозних вакцин це отримання двох щеплень). Після рішення Кабміну 19 січня його термін дії становитиме 270 днів.

COVID-сертифікат людина може отримати не лише після вакцинації, а й, наприклад, після одужання від коронавірусу. У такому разі діятиме документ упродовж 105 днів, а за один календарний рік його можна сформувати не більше двох разів.

Документ про негативний результат ПЛР-тесту діє 72 години з моменту здачі.

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