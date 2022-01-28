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"Уряд каже, що так краще": у Рівному усувають від роботи лікаря без COVID-сертифіката

28 січня 2022, 16:43

Медик тепер пішов "на принцип" і не збирається вакцинуватися.

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У Рівному лікаря усувають від роботи через відсутність covid-сертифіката / facebook.com/paul.silkovskyi

Відомого лікаря з Рівного Павла Сільковського усувають від роботи через відсутність у нього сертифіката про вакцинацію від коронавірусу.

Як розповів медик на своїй сторінці в Facebook, що вже отримав попередження про своє відсторонення, яке набуде чинності з 31 Січня.

"Здається, це не найкращий момент для вимушеної неоплачуваної відпустки. Але це я так думаю, а уряд каже, що так краще. Для всіх. На основі доказової медицини. Ок, час розсудить нас", - написав Павло Сільковський.

Лікар зазначив, що з 2020 і до 2021 р.працював з хворими коронавірусом і сам вже перехворів COVID-19.

Вакцинуватися відмовився, бо має імунітет

Раніше медик пояснив, що не хоче вакцинуватися, зокрема й тому, що після перенесеного коронавірусу отримав природний імунітет.

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"Ні, я не є категоричним проти щеплень. Нікого не відмовляю і не відмовляв досі. Навпаки, рекомендую робити щеплення, коли це відповідає логіці і здоровому глузду. Сам щеплений відповідно до календаря, як і всі мої п'ятеро дітей. Але я не хотів робити щеплення від "ковіду", зокрема тому, що перехворів раніше і отримав природний імунітет, після чого багато разів контактував з важкими "ковідними" пацієнтами в реанімації, з амбулаторними, яких потрібно було оглянути, і протягом усього цього часу імунітет, слава Богу, не потребував посилення", – написав він.

"Тепер моя відмова - це мій персональний протест проти примусу"

Медик також зазначив, у нього є "100 плюс варіантів просто отримати сертифікат", але він цього не робить.

"Прем'єр-міністр заявляв про те, що вакцинація в Україні є і буде добровільною. Але по факту це неправда. Чиновники різних рівнів заявляли про те, що вакцинація є єдиним способом повернутися до нормального життя, але по-факту, це теж неправда. Враховуючи, що з нового року моя Докторська зарплата повинна становити понад 20 тис.грн, Я міг би собі дозволити робити тести кожен раз, коли буду йти на чергування в лікарню, і таким чином довести свою безпеку. Але навіть такої опції в наказі немає", - пояснив лікар.

Варто нагадати, що станом на ранок п'ятниці, 28 січня 2022, коронавірус в Україні за добу підтвердився у 34 408 жителів країни - такого числа хворих не було за весь час пандемії. У тому числі захворіла 5 341 дитина і 808 медпрацівників.

За минулі 24 години були госпіталізовані 3 342 людини; летальних випадків - 144; одужали 6 142 людини.

Автор: Сергій Кущ
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вакцинація коронавірус новини Рівного ковід сертифікат
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