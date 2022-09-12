У Херсоні партизани підірвали колаборантку Тетяну Томіліну

Вибуховий пристрій спрацював у її квартирі. Колаборантка у важкому стані потрапила в реанімацію, її охоронець-окупант загинув.
У тимчасово окупованому Херсоні український рух опору підірвав колаборантку Тетяну Томіліну.
Вона зараз перебуває в реанімації у важкому стані. Про це повідомив місцевий журналіст Костянтин Риженко у Telegram.
Підірваний був також окупант, який її супроводжував – він загинув.
"Сьогодні (12 вересня – ред.) рухом опору була підірвана Тетяна Томіліна та супроводжуючий її орк. Томіліна – "300", в реанімації, важкий стан. Орк – "200". Колаборантка займала псевдопосаду "ректора ХГУ", – зазначив Риженко.
Як повідомляє місцеве видання "Міст", вибуховий пристрій спрацював у квартирі так званої "ректорки" захопленого окупантами Херсонського держуніверситету. Також зазначається, що окупант, який загинув внаслідок вибуху, був її охоронцем.
Хто така Тетяна Томіліна
57-річна Тетяна Томіліна раніше очолювала Херсонський академічний ліцей імені Мішукова при Херсонському держуніверситеті. Була кандидаткою в мери Херсона. Під час вторгнення Росії в Україну стала на бік загарбників.
З 2015 року було помічено, що Томіліна просувала російські наративи, зокрема про "американські біолабораторії в Херсоні".
У червні 2022 року Томіліна та її подруга Тетяна Кузьміч, яка теж перейшла на сторону ворога, в супроводі окупантів увірвалися в Херсонський держуніверситет і взяли в заручники його проректора. Пізніше окупанти оголосили Томіліну "ректоркою" закладу.
Контрнаступ ЗСУ на півдні
Лише за минулі два тижні у результаті контрнаступу Збройних сил України на півдні російські війська втратили 1800 чоловік особового складу, понад 500 одиниць автобронетехніки, 122 танки, 2 літаки, 2 гелікоптери і близько 10 крилатих ракет. Про це розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Бійці ЗСУ за два тижні звільнили 5 населених пунктів на півдні України і завдали ворогу величезних втрат на полі бою.
Також за цей час воїни ЗСУ змогли звільнити від окупантів у Херсонській області близько 500 квадратних кілометрів території.
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