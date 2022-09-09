"Жест доброї волі або форсування Дніпра вплав": експерт розповів, що чекає на армію РФ на Херсонщині

Окупантам на Херсонщині загрожує оточення / Фото УНІАН

Російським окупаційним військам в Херсонської області загрожує оточення, тому у них є лише два варіанти дій - це відступ до Херсона, а потім або "жест доброї волі", або "форсування Дніпра вплав". Таку думку озвучив військовий експерт Олександр Коваленко.

"ЗСУ ще з кінця весни почали розширювати плацдарм на лівому березі Інгульця, в районі Давидова Броду. Зараз у нас є всі можливості значно збільшити цей плацдарм. ЗСУ сьогодні створюють умови, результатом яких може стати дуже цікаве становище деяких підрозділів РФ на Правобережжі Херсонщини. Я натякаю на оточення", - сказав експерт у коментарі виданню Obozrevatel.

"Ми вже спостерігаємо, як зруйнована система управління і постачання російських військ на правому березі Дніпра не дозволяє їм займати оборонні позиції, відповідати на наступальні дії ЗСУ. Єдине, що, на мій погляд, залишається у росіян, – це відступ в Херсон, а потім або "жест доброї волі", або форсування Дніпра вплав", – вважає Коваленко.

За його словами, ситуація, яка склалася в Херсонській області, пов'язана з проблемами росіян на інших ділянках фронту – зокрема, з блокуванням великих формувань окупантів в Донецькій області.

"Майже два місяці російські окупанти не могли здійснювати якісь масштабні наступальні дії на багатьох напрямках, вони концентрували сили виключно на двох напрямках: Бахмут і Авдіївка. Вони розбили собі чоло в Пісках. Це маленький населений пункт, де було сконцентровано велику кількість особового складу, техніки, артилерії ворога, але досі Піски не перебувають під їхнім контролем. Це сіра зона, околиці якої контролюють ЗСУ і не дають росіянам закріпитися в Пісках. Окупанти там заблоковані. У районі Бахмута їх також заблокували. Це означає, що у них немає ресурсу навіть на це", – резюмував експерт.

Ситуація в Херсонській області

Сили оборони України успішно проводять контрнаступальну військову операцію на півдні. Війська можуть звільнити Херсон від російської окупації вже до жовтня, якщо ситуація буде розвиватися за поточним сценарієм. Окупанти РФ зіткнулися з проблемами в забезпеченні своїх підрозділів і здивовані маневрами ЗСУ. Про це заявив колишній керівник військової місії Франції при ООН генерал Домінік Трінкван.

Днями ЗСУ звільнили населений пункт Високопілля, де вже встановлено державний прапор України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також говорив, що у Херсонській області вдалося звільнити і Ольгине. Населений пункт знаходиться північніше Високопілля. За його словами, є й інші деокуповані пункти. Російське угруповання на правому березі Дніпра в оперативному оточенні.

Речник оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що українські війська зробили всі мости на Херсонщині непридатними для пересування. Ворог більше не може використовувати естакади в якості логістики.

Інші новини: