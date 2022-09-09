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Якщо ЗСУ оточать війська РФ у Херсоні, то зроблять це і на всьому півдні та сході України – експерт

9 вересня 2022, 16:40

Армія України дуже грамотно проводить контрнаступ на Херсонщині, який спрямовано на виснаження противника, вважає Джордж Баррос.

Херсон, українські військові, ЗСУ
Облога військ Росії у Херсоні стане серйозним досягненням армії України - експерт / Telegram Єрмак, Суспільне

Якщо силам оборони України вдасться оточити війська Росії і взяти їх в облогу у Херсоні, вони покажуть, що можуть реалізувати такий сценарій не тільки на всьому півдні, а й на сході країни. Конкретна картина на Херсонському напрямку, де ЗСУ грамотно ведуть контрнаступ, ймовірно, стане зрозумілою за декілька місяців. Москва перекинула елітні військ на південь і погіршила свої позиції на інших напрямках. Про це заявив аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос.

Як повідомляє Newsweek, він розповів про те, що серйозні успіхи ЗСУ означатимуть їх здатність до проведення великих операцій і на сході України.

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"Якщо українці продемонструють здатність оточити великого противника і взяти його в облогу у Херсоні, це було б великим військовим досягненням, і це свідчило б про те, що вони також можуть зробити це в інших місцях на сході та півдні", - зазначив аналітик.

За його словами, сили оборони України грамотно діють під час контрнаступу у Херсонській області. Однак чітка картина досягнень українців буде зрозуміла, ймовірно, лише за декілька місяців.

"Українці дуже розумно підійшли до того, як вони ведуть Херсонський контрнаступ. Вони сказали, що це буде повільно, це виснажуватиме, і це насправді дуже розумний спосіб зробити це", - пояснив Баррос.

Також він додав, що РФ на півдні розміщує елементи елітної 1-ї гвардійської танкової армії. Однак посилення позицій на півдні призвело до погіршення їх позицій на інших напрямках фронту. І якщо сили росіян на Херсонщині будуть вичерпані, вони отримають нові проблеми з особовим складом.

"Якщо ці високоякісні російські сили можуть бути вичерпані в районі Херсонської операції, я не знаю, хто ще збирається продовжувати захищати інші російські позиції в Україні", - резюмував Джордж Баррос і підкреслив, що війна Москви проти Києва ще далека до свого завершення.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Збройні сили України ведуть контрнаступальну операцію у Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ звільнили Високопілля Херсонської області

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