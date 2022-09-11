Божевілля хоробрих: в одному з кафе захопленого Херсона включили"Червону калину"

В одному з кафе захопленого Херсона включили" Червону калину " / скріншоти з відео

Незважаючи на те, що російські окупанти все посилюють фільтраційні заходи і терор, жителі тимчасово окупованих територій України продовжують проявляти патріотичну позицію. У Херсоні, наприклад, в одному з кафе включили патріотичну пісню "Ой, у лузі". Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі "Обозреватель".

"В одному з кафе окупованого Херсона включили в повну потужність "Червону калину". Ось так святкують контрнаступ наших воїнів на сході місцеві жителі", - йдеться в описі до відео.

Як кажуть місцеві жителі, війська РФ намагаються всіма силами знищити українську ідентичність на окупованих територіях. Зокрема, агресор намагається не залишити жодного символу України в Херсоні.

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Однак, чим більше стараються окупанти, тим гірше у них виходить. Більш того, український опір на окупованих територіях, в тому числі, в Херсоні тільки набирає обертів.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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