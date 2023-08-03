Полетять десятки безпілотників: ЗСУ готуються до масованої атаки на Москву - WSJ

За даними журналістів, безпілотники можуть летіти з декількох напрямків на різних висотах.

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Україна готується до масованої атаки на Москву / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Україна може атакувати столицю Росії великою кількістю безпілотників. У ЗСУ вже нібито готуються до масованої атаки. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

На Москву можуть полетіти десятки безпілотників на різних висотах. За даними журналістів, атакувати місто вони можуть відразу з декількох напрямків.

Останні атаки дали можливість "промацати" російську ППО. Крім того, журналісти відзначають, що безпілотна промислово України просунулася дуже далеко і стала однією з найбільш передових у світі.

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Однією з причин журналісти називають вето США на використання своєї зброї для ударів по РФ. Таким чином Київ почав виробництво щонайменше шести типів безпілотників-смертників великої дальності.

"Бавовна" у Москві

Нагадаємо, що вночі 1 серпня, у столиці РФ пролунали вибухи, дрони атакували бізнес-центр Москва-Сіті. Один з дронів знову влучив у бізнес-центр. На 21 поверсі вежі IQ-кварталу Москва-Сіті знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ.

Відомо, що раніше Москву атакували дрони, прогримів вибух у 50-поверховій будівлі. Постраждалих нібито немає, пожежі не було. При цьому вежа "IQ-кварталу" в "Москва-Сіті" евакуйована після "бавовни".

У Зеленського прокоментували атаку по Москві. Подоляк зазначив, що Москва стрімко звикає до повноцінної війни, яка скоро перейде на територію Росії. За його словами, все, що буде відбуватися у Росії - це об'єктивний історичний процес.

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