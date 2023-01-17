Півдня без електроенергії: українців попередили про посилення відключень

У Дніпропетровській області зберігається високий дефіцит електроенергії після російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Українців попередили про нові відключення світла / Колаж фото УНІАН

Екстрені відключення абонентів від електроенергії в Україні можуть досягати 8 годин.

Про це йдеться в повідомленні компанії-постачальника ДТЕК в Telegram з приводу ситуації в енергосистемі після ракетних ударів РФ.

Відзначається, що в Дніпропетровській області зберігається високий дефіцит електроенергії після російських атак на енергетичну інфраструктуру.

При цьому НЕК "Укренерго" знизило ліміти споживання для Дніпропетровської області, тому ДТЕК змушений дотримуватися знижених лімітів, щоб уникнути масштабних аварій в енергосистемі.

У компанії повідомили про те, що в даний час в області продовжують діяти екстрені відключення.

При цьому можливе повернення до відключень згідно з графіками, як тільки ситуація в енергосистемі покращиться і знизиться дефіцит електроенергії.

"Ми робимо все можливе для того, щоб в період екстрених відключень в кожному будинку світло було як мінімум 4 години, а відключення тривали не більше 8 годин", - додали в ДТЕК.

РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня. В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію.

В результаті удару РФ в Україні були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. У зв'язку з цим виник дефіцит електроенергії в мережі.

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