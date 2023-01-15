Швидко буде результат: експерт пояснив, коли відключень в Україні стане менше

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів про те, коли можна чекати поліпшення ситуації в енергетичній сфері України в контексті перебоїв з живленням,які викликані ракетними ударами РФ.
"Перш за все, влітку довший день, тому менше споживання. Тому, я думаю, квітень буде тією точкою, коли до нас почне приїжджати найважливіше обладнання, яке нам необхідно", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.
Експерт зазначив, що серед обладнання, яке очікує Україна - складні пристрої, автотрансформатори та обладнання до них, які "почнуть з'являтися в пристойній кількості".
"Відповідно, тоді всі дуже швидко відчують результат", - додав Харченко.
Раніше в соцмережах поширювали фейкову інформацію про нібито скасування аварійних відключень в Україні. Для цього використовують фальшиву сторінку компанії.
В Укренерго впевнені, що метою провокації є спроба РФ розбурхати суспільство.
Нагадаємо, раніше у Києві ввели нові графіки відключень електроенергії, які викликані обстрілами окупантами РФ об'єктів цивільної інфраструктури в Україні.
Графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася в результаті останніх терористичних обстрілів РФ.
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