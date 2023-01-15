'В енергосистемі величезний дефіцит': українців попередили про тривалі відключення світла

Гендиректор Yasno повідомив, що низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження після масованої атаки.

Українців попередили про тривалі відключення світла після ворожої атаки / ua.depositphotos.com

Після останньої ворожої атаки в Україні спостерігається значний дефіцит генерації в енергосистемі. У зв'язку з цим в країні можуть бути застосовувані екстрені відключення світла. Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

"Дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти – поки невідомо", - написав Коваленко.

За його словами, проблема настільки серйозна, що Укренерго значно обмежив обсяги споживання по всій Україні і в Києві зокрема. Гендиректор Yasno підкреслив, що енергетики тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати.

"Оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи. Тому можуть застосовувати екстрені відключення. Та критична інфраструктура має бути заживлена", - зазначив Коваленко.

Він зауважив, що руйнування є значними. "Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими", - заявив Коваленко.

Ракетна атака на Україну 14 грудня

РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня. В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

Також під час масштабної тривоги російські військові потрапили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку більше 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 мешканців.

Журналіст Главреда побував на місці російської атаки в Дніпрі. Там продовжують працювати рятувальники. Щогодини там проводять "хвилину тиші", щоб послухати, чи доносяться звуки з-під завалів. Наразі відомо про 30-х загиблих внаслідок ворожого удару.

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