Аварійні відключення світла в Україні: Шмигаль попередив про ризики через похолодання та удари РФ

Росія за 5 днів нового року атакувала енергосистеми України дронами, що призвело до пошкоджень об'єктів генерації та магістральних мереж, сказав Денис Шмигаль.

Планові графіки відключення світла вже впроваджені в низці регіонів України - Шмигаль/ УНІАН, скріншот

Українцям слід бути готовими до повторних аварійних відключень електроенергія. Вони можуть статися через похолодання, в результаті чого збільшиться дефіцит в енергетичній системі, і нових ударів російських окупантів по енергоінфраструктурі. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час засідання Кабміну він розповів про те, що за 5 днів нового року агресор Росія двічі вдарила дронами по енергетичній інфраструктурі України. З цієї причини були пошкоджені об'єкти генерації і магістральних мереж.

"Росія продовжує завдавати ударів по нашій енергетиці. Протягом 5 днів нового року ворог здійснив дві атаки дронами, внаслідок чого пошкодження отримали об'єкти генерації та магістральних мереж. Також тривали обстріли енергетики на сході та півдні", - сказав глава уряду.

За його словами, в умовах теплої погоди і святкових днів споживання електроенергії знизилося, тому не було потреби застосовувати відключення. Але вже 5 січня споживання зросло, через що у низці регіонів запустили графіки планових відключень.

"Тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були впровджені графіки планових відключень", - пояснив ситуацію Шмигаль.

Також він додав, що через суттєве похолодання, яке почнеться вже з сьогодні, дефіцит в енергетичній системі України збільшиться. Крім цього, окупант Росія може знову завдати ударів по енергетиці. Тому українцям потрібно бути готовими до нових аварійних відключень світла.

"Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі повинні бути готові до відновлення аварійних відключень", - підкреслив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні з 3 січня повернули стабілізаційні графіки відключення електропостачання. В Укренерго закликали споживачів менше використовувати електроенергію і не користуватися одночасно декількома енергоємними приладами.

6 січня в Укренерго заявили, що ситуація з відключеннями світла може значно погіршитися. Найближчим часом очікується похолодання, через яке різко зросте навантаження на енергетичні мережі. Енергосистема в результаті пошкоджень інфраструктури не може повністю задовольнити потреби споживачів в електроенергії.

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