"Можуть спробувати зробити": Байден зізнався, що був готовий до замаху в Києві

Джо Байден зізнався, що його попереджували про такий розвиток ситуації.

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Байден розповів про моторошний візит в Київ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Джо Байден переживав, що його можуть усунути в Києві

Для поїздки президента Білий дім зібрав найкращих фахівців з безпеки

Чинний президент США Джо Байден дав інтерв’ю телеканалу MSNBC, в якому розповів про свій страх під час візиту в Україну у 2023 році. За його словами, в Києві він боявся замаху, однак не від Володимира Путіна, а від "українських радикалів", які працюють на РФ.

Потенційні наміри диктатора Кремля 46-й очільник Штатів вважав малоймовірними.

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Ба більше, Джо Байден зізнався, що секретні служби попереджували про ймовірність замаху та були не в захваті його рішенням про візит у Київ.

"Всі мене попереджували... Я не думав, що Путін наважиться усунути американського президента. Я більше хвилювався, що радикальні елементи в Україні, які перебували під контролем або співпрацювали з росіянами, можуть спробувати це зробити", - сказав він.

Саме з цієї причини перед поїздкою в столицю України Білий дім зібрав команду висококваліфікованих фахівців з безпеки.

Однак, попри всі ризики, як пояснив Байден, такий крок був демонстрацією того, що Україна має підтримку, і США - лідер цієї підтримки.

Джо Байден - останні новини та заяв

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у прощальній промові в Білому домі Байден згадав Україну. За його словами, Україна вільна, адже Штати випередили в конкуренції Китай і зробили багато іншого.

Ба більше, під час своєї підсумкової пресконференції президент США Джо Байден висміяв Путіна. Також він похвалився, що став першим американським президентом, який відвідав район бойових дій, який не контролює армія США.

Також нещодавно Джо Байден розповів, чого найбільше боїться Путін. США можуть передати Києву нову ядерну зброю, зазначив очільник країни.

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