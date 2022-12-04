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"Погода йде на користь ЗСУ на Луганщині": Гайдай розповів, де українські бійці домагаються успіхів

4 грудня 2022, 13:15

Морози сприяють просуванню українських військових на певних напрямках у Луганській області, каже губернатор Гайдай.

Гармата, Гайдай
Сергій Гайдай розповів, де українці досягають успіхів / Колаж фото УНІАН та Facebook С. Гайдая

Морози (і холодна погода в цілому) сприяє просуванню ЗСУ на певних напрямках у Луганській області - на Сватівському та Кремінському. З такою заявою в телеефірі виступив керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Погода йде на користь нашим військовим на Сватівському та Кремінському напрямках. Чекаємо найближчим часом позитивних новин, які дозволять розвинути успіх ЗСУ", - сказав чиновник.

Як каже Гайдай, на Бахмутському напрямку, зокрема, в районі села Білогорівка, росіяни активно застосовують артилерію та авіацію – для того, щоб прорвати оборону ЗСУ.

"У Білогорівці ситуація найважча, але селище наше, цілодобові ворожі атаки наші захисники відбивають. [...] Партизани в Луганській області регулярно підказують, куди цілитися нашій артилерії", - говорить він.

Війна Росії проти України

Нещодавно заступник Міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні Сили України можуть зайти до Криму до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Пізніше глава офісу президента Андрій Єрмак прокоментував слова заступника Міністра оборони України Володимира Гаврилова. Він зазначив, що війна Росії проти України навряд чи закінчиться весною наступного року. За словами глави ОП, він не готовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російської армії триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Інші новини:

Сергій Гайдай новини Донбасу війна Росії та України
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