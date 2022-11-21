ЗСУ вдарили по колоні окупантів у Сиротиному на Луганщині – Генштаб

Українські військові вдарили по колоні окупантів у Сиротиному на Луганщині/ 59-а ОМПБр Якова Гандзюка, Генштаб ЗСУ

Українські військові вдарили по колоні російських військ в районі населеного пункту Сиротине Луганської області.

Втрати внаслідок удару уточнюються. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на ранок понеділка, 21 листопада.

Зазначається, українська військова авіація за минулу добу шість разів вдарила по противнику. Три з цих ударів були нанесені по районах зосередження окупантів, ще три – по позиціях зенітних ракетних комплексів ворога.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 інші важливі об’єкти противника", – йдеться у повідомленні.

Тим часом російські загарбники у Любимівці на тимчасово окупованій частині Херсонщини грабують будинки, проникаючи туди під виглядом пошуку диверсійно-розвідувальних груп.

"На тимчасово зайнятих територіях Луганської області тривають заходи примусового переселення місцевих жителів. Зокрема, до міста Луганськ примусово переміщено мешканців Біловодська", – додають у Генштабі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська випустили по Україні понад 4500 тисяч ракет. Таку заяву президент зробив у зверненні до учасників Міжнародної організації Франкофонії.

Раніше директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін зазначав, що в Росії вже почали говорити Володимиру Путіну, що через вторгнення в Україну є шанс втратити країну. У Росії наростає невдоволення через вторгнення в Україну. Наближені до Володимира Путіна забили тривогу.

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