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"ЗСУ просуваються вперед": Гайдай анонсував хороші новини із Луганщини

2 грудня 2022, 23:30

Посадовець зауважив, що морозна погода допомогає українським військовим просуватися вперед.

'ЗСУ просуваються вперед': Гайдай анонсував хороші новини із Луганщини
Окупанти готують Старобільськ до потужної оборони / 93-тя ОМБр, Суспільне

Збройні сили України крок за кроком просуваються вперед на напрямку Сватове-Кремінна на Луганщині. Українські захисники мужньо відвойовують територію, не дивлячись на усі складнощі, які виникають.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"Збройні сили України мають перевагу, мають успіхи на напрямку Сватове-Кремінна. І потроху, крок за кроком просуваються вперед, не дивлячись на просто шалену кількість ворога, шалену кількість техніки, яку постійно вони підвозять туди", - розповів Гайдай.

Також голова ОВА повідомив, що окупанти готують Старобільськ до потужної оборони. Наразі загарбники перекидають туди свої підрозділи із Херсонщини. Як пояснив Гайдай, Старобільськ росіяни бояться втратити найбільше, оскільки після його звільнення українські сили зможуть мати вогневий контроль над усіма стратегічними дорогами Луганщини.

Окрім цього, посадовець зауважив, що морозна погода допомогає українським військовим просуватися вперед.

"Якщо тиждень тому ми поверталися просто по вуха у багнюці, обережно проїжджаючи, щоб не загрузнути в ній, то вчора ми бачили, що земля промерзла і техніка може спокійно переміщатися", - розповів він.

Гайдай також зазначив, що після деокупації Кремінної Рубіжне може стати наступним звільненим містом.

Війна Росії проти України

Нещодавно заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував слова заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова. Він зазначив, що війна Росії проти України навряд чи закінчиться навесні наступного року. За словами глави ОП, він не готовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російській армії буде тривати ще 10-15 років. Він наголосив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

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