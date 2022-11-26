ЗСУ можуть взяти ворога в "котел" біля Сватового: експерт розповів деталі контрнаступу на Луганщині

ЗСУ можуть взяти окупантів в котел біля Сватового / Колаж фото 93-я ОМБр Холодний Яр, Telegram

Українські військові можуть взяти російських окупантів у "котел" поблизу Сватового. На цьому напрямку вже помітні перші ознаки оточення. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, повідомляє 24 канал.

У такому випадку окупанти будуть змушені тікати зі Сватового, як це було під час контрнаступу на Лиман. Однак у окупантів майже нема лінії оборони, найближча – у районі Старобільська.

"Якщо це буде втеча такого типу саме до Старобільська, то фактично буде зруйновано оборону від Сватового до Старобільська – це великі території", - сказав Коваленко.

Він не виключає, що цей контрнаступ може розпочатися до кінця 2022 року.

Війна Росії проти України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до перемовин РФ, якщо вони будуть ґрунтуватися на територіальній цілісності держави в кордонах 1991 року.

Першим кроком Москви має стати виведення своїх окупаційних військ з української території.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія, мовляв, вже не ставить перед собою "завдання по зміні влади в Україні". За словами Пєскова, мовляв, "спецоперація" переслідує "інші цілі".

Глава Пентагону Ллойд Остін попередив, що якщо війна РФ проти України затягнеться, а ЗСУ продовжуватимуть здобувати перемогу на полі бою, Путін може повернутися до ядерних погроз. На думку Остіна, якщо агресора Росію не зупинити, інші автократи світу спробують отримати ядерні озброєння.

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