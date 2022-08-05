Удар ЗСУ на Запоріжжі: командний пункт і склад БК окупантів злетіли в повітря

ВСУ знищили позиції окупантів / Скріншот

У Запорізькій області бійці одного з підрозділів Збройних сил України знищили командно-спостережний пункт і сховище боєприпасів окупантів РФ.

Для результативних дій українським захисникам знадобилися всього три міни, розповів Аrmyinform мінометник ЗСУ Степан.

Він пояснив, що у лісосмузі розміщувався замаскований командно-спостережний пункт противника, а поруч з ним - великий склад боєкомплекту.

"Розвідникам підрозділу вдалося комплексно вирахувати їх місце розташування. Надані ними координати цілей були настільки точними, що для виконання вогневого завдання по їх знешкодженню нам дійсно знадобилося всього три міни...", - говорить український воїн.

Зазначається, що ЗСУ влаштували пастку для окупантів, "засвітивши" хибні позиції. По яких ворог завдав масованого удару.

"А ворог, як ще за часів Другої світової, воює зливами артилерійських снарядів і ракет, і "м'ясом" своєї ж солдатні. Він днями вперто б'є з усіх калібрів по наших мішурних позиціях, де українські військовослужбовці зімітували активність і швидко відійшли. Боєприпасів оркам не позичати, тому вони просто перемелюють мінами і снарядами "підставлені" їм укріплення", - додали в ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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